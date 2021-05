Satispay, ecco come avere il cashback dell'1%: regole e dettagli

A partire dalla giornata di lunedì il servizio Satispay aggiunge un proprio cashback a quello che è possibile ottenere attraverso il Piano Cashless Italia. Quello che è in termini assoluti uno dei principali veicoli di pagamento mobile in Italia, infatti, lancia una nuova promozione che regala l'1% su tutte le spese effettuate (sia nei negozi fisici che online) a chi effettua la transazione tramite la propria app.

Satispay ti restituisce l'1% delle tue spese

L'unico requisito richiesto per poter avere questo omaggio da Satispay è un budget di almeno 200 euro sull'app. Una volta alzato il proprio budget a questa soglia (operazione esercitabile direttamente tramite l'applicazione ufficiale del servizio), scatta automaticamente la possibilità di avere indietro l'1% su tutte le proprie spese e di poter decidere cosa farne: ritrovarsele sul budget successivo, oppure archiviarlo tra le opzioni di risparmio per vedere a quanto ammonta questo piccolo tesoretto in vista di investimenti futuri. Sono decine di migliaia i negozi abilitati in Italia ed in forte crescita anche quelli che consentono il pagamento online: molte le opportunità disponibili, quindi, per gonfiare le opportunità di cashback per la prossima estate.

Ogni lunedì il cashback viene versato sull'account, restituendo l'1% della spesa accumulata a scadenza settimanale. In tutto e per tutto questa cifra si somma al cashback ed al Super Cashback (iniziative sulle quali Satispay è già protagonista in questi mesi), offrendo così doppia opportunità a quanti utilizzano abitualmente l'app per i propri acquisti. La promozione è valida dal 24 maggio al prossimo 31 agosto.