Lo sbarco sulla Luna in diretta (50 anni dopo)

A 50 anni di distanza dall’arrivo dell’uomo sulla Luna la ricorrenza si può celebrare rivivendo in diretta la fase di avvicinamento e atterraggio dell’Apollo 11 sul nostro satellite. Lo si può fare con il naso di nuovo idealmente puntato all’insù, ma con gli occhi fissi sui tanti live streaming organizzati per l’occasione.

Apollo 11, la missione in streaming

L’emittente televisiva britannica Channel 4 propone un unico ininterrotto streaming di sei giorni con l’intera missione trasmessa live, arricchita dalle comunicazioni degli astronauti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins con il comando a Terra e ricostruzioni basate sul materiale audio-video offerto dagli archivi NASA.

Stessa idea per il canale VideoFromSpace, che mostra però informazioni tecniche sui progressi della missione, anche in questo caso con materiale audio originale. C’è anche il sito Apollo 11 in Real Time che raccoglie tutto il materiale utilizzato.

CBS News concentrerà invece la trasmissione nelle sue ultime ore prima di toccare il suolo lunare, quelle più cruciali e intense, partendo nella serata di sabato e offrendo la parte più delicata dell’allunaggio. In questo caso l’appuntamento è fissato per le 21:30 di sabato 20 luglio. Qui sotto il link, sempre su YouTube.

Non possiamo infine non citare il portale Apollo 50th messo online dalla NASA per celebrare la ricorrenza, con video, foto e audio sulla missione. Un’occasione per rivivere (o vivere, per chi allora non era ancora nato) le sensazioni e le emozioni di quel piccolo passo per l’uomo, rivelatosi come profetizzato da Neil Armstrong un gigantesco balzo per l’umanità.