Sblocca il catalogo completo di Netflix utilizzando questo trucco

Forse non ne sei a conoscenza, ma quello a cui hai accesso dall’Italia con il tuo abbonamento a Netflix non è il catalogo completo della piattaforma. In altri paesi, il servizio permette di guardare in streaming film, serie TV e show non raggiungibili dal nostro paese, persino eventi in diretta. C’è però un trucco che consente di evitare il blocco: è l’utilizzo di una Virtual Private Network. Tra le migliori, oggi quella di PrivadoVPN è in forte sconto.

Netflix senza limiti: così sblocchi il catalogo completo

Come funziona? È molto semplice. La tecnologia alla base di una VPN rende possibile far transitare la propria connessione da un server posizionato in un altro territorio. In questo modo è possibile ottenere un indirizzo IP localizzato, ad esempio, negli Stati Uniti, trovando così la versione americana della piattaforma e tutti i suoi contenuti. Lo stesso vale per qualsiasi altra area geografica, senza compromessi in termini di velocità.

PrivadoVPN gestisce server in 49 paesi del mondo, vale a dire che attraverso le sue applicazioni potrai navigare e accedere a ogni servizio, Netflix compreso, come se ti trovassi in Giappone o in Brasile, in Russia o in India, in Canada o nel Regno Unito. Per saperne di più visita il sito ufficiale.

Oltre a risultare un alleato formidabile nello streaming, una VPN affidabile è anche uno strumento di fondamentale importanza per la sicurezza. I suoi strumenti aiutano a evitare il tracciamento online e a tutelare la privacy, così come i dati personali, a patto di scegliere una realtà affidabile e certificata.

L’offerta di PrivadoVPN: sconto e mesi gratis

In questo momento puoi approfittare della promozione speciale che permette di attivare l’abbonamento a PrivadoVPN ottenendo uno sconto dell’87% e 3 mesi gratis, con accesso completo a tutte le funzionalità del servizio. Scopri di più sulla pagina dedicata.