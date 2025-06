Scansionare i documenti con WhatsApp, addio CamScanner

WhatsApp sta testando una funzione che potrebbe mandare in pensione decine di app da milioni di download. Scansione dei documenti integrata, conversione automatica in PDF e zero compromessi sulla privacy. È la fine di un’era?

WhatsApp permette di scansionare i documenti

Meta ha in serbo uno scanner documenti nativo su WhatsApp. Basta fotografare un documento e WhatsApp lo trasforma automaticamente in PDF pronto da condividere. Il bello, è che tutto succede offline, sul telefono.

Meta ha pensato a tutti:

Modalità manuale : per i perfezionisti che vogliono controllare tutto – posizione, illuminazione, qualità. Massima precisione, massimo controllo.

: per i perfezionisti che vogliono controllare tutto – posizione, illuminazione, qualità. Massima precisione, massimo controllo. Modalità automatica: per chi ha fretta. L’app rileva automaticamente i bordi del documento e scatta. Zero sforzo, massima resa.

In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: PDF pulito, professionale e pronto da inviare.

La cosa interessante, è che tutto avviene in locale. Il documento viene scansionato sul telefono, convertito in PDF sul tuo telefono, e inviato con la crittografia end-to-end di WhatsApp. Nessun server esterno. Nessuna azienda misteriosa che conserva i documenti. Zero rischi. Purtroppo non si può dire lo stesso di tutte quelle app “gratuite” che si usano di solito per scansionare i file…

Quando arriverà la funzione di scanner su WhatsApp

La funzione è già nelle mani di migliaia di beta tester Android. I feedback sono entusiasti e Meta renderà la funzione disponibile a tutti molto presto. Le app di scanning tradizionali come CamScanner e Adobe Scan hanno le ore contate… Del resto, perché avere un’app separata per scansionare documenti quando si può fare tutto direttamente da WhatsApp?