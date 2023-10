Scary Fast: come vedere l'evento Apple in streaming

Mancano ormai poche ore all’evento Apple in cui saranno presentati i nuovi chip M3 e i primi computer della linea Mac che li avranno in dotazione: Scary Fast, questo il nome scelto per l’appuntamento (Veloce da paura in italiano), potrà essere seguito anche in diretta streaming. L’unico requisito richiesto a chi si trova nel nostro fuso orario è quello di puntare la sveglia ed essere disposti a perdere qualche ora di sonno.

Guarda in streaming l’evento Scary Fast di Apple

Andrà infatti in scena alle 17:00 californiane, quando in Italia saranno le 01:00 di martedì 31 ottobre. Qui sotto alleghiamo il player per vederlo su YouTube, attraverso il canale ufficiale della mela morsicata.

Come scritto in apertura, durante l’evento, Apple presenterà in via ufficiale i chip M3 progettati internamente e realizzati da TSMC con processo a 3 nanometri, con tutta probabilità disponibili fin da subito in tre versioni: quella base con CPU 8-core, la Pro 12-core e Max 16-core.

Sarà l’occasione anche per conoscere il refresh della linea Mac con l’arrivo di un iMac da 24 pollici, di un MacBook Pro da 14 pollici e di una sua variante da 16 pollici. Tutti, ovviamente, saranno basati proprio sul nuovo hardware.

La scelta del nome, Scary Fast, è un chiaro riferimento all’ormai imminente appuntamento con Halloween. Un gioco di parole che anticipa l’incremento, in termini di prestazioni, che sapranno garantire le componenti CPU e GPU di ultima generazione. L’animazione condivisa dal sito ufficiale, con il logo della mela morsicata che colpito da un fascio di luce si trasforma nella classica icona di Macintosh, lascia ben pochi dubbi su quello che sarà il leitmotiv dell’evento.

Per l’occasione, Apple ha inviato alcuni graditi omaggi a influencer selezionati: ad esempio, Lamarr Wilson ha reso noto su TikTok di aver ricevuto un pacco regalo contenente le cuffie AirPods Max e alcuni snack a tema.