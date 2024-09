SCDKey, sconti per il ritorno a scuola: Windows 11 a soli 20€, Office a soli 25€!

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, è importante accertarsi di avere tutti i software necessari per lo studio, installati nel proprio PC, aggiornati e funzionanti, soprattutto se ci riferiamo al sistema operativo Windows ed al pacchetto office, fondamentali per l’utilizzo produttivo di qualsiasi computer. A tal proposito, grazie alla campagna promozionale lanciata da SCDKey, potrete averli a prezzi davvero bassi con sconti che possono raggiungere anche il 91%.

Vi facciamo subito un esempio: si potrà acquistare la chiave per Windows 11 Pro a soli 20 euro, anziché gli oltre 250 euro necessari passando tramite i canali ufficiali. Volete sapere come poter ottenere questi maxi sconti? Basterà utilizzare il codice sconto esclusivo PUNT, dedicato ai nostri utenti, durante le fasi d’acquisto.

A seguire troverete i link diretti ad alcune delle migliori offerte disponibili sullo shop online SCDKey:

L’utilizzo del coupon PUNT è decisamente semplice. Per avere lo sconto massimo, è necessario selezionare il prodotto o i prodotti di vostro interesse, inserirli nel carrello ed accedere allo stesso. Fatto ciò, proseguite con le fasi d’acquisto e scrivete il codice PUNT nell’apposito riquadro relativo al “codice promozionale”, come mostrato nelle immagini qui sotto.

Cliccate poi su “applica” ed infine su “invia ordine”.

Fatto ciò, la chiave di Windows e/o di Office verrà inviata via email e non resterà altro che inserirla nel relativo programma per l’attivazione.

La domanda che vi starete ponendo è: ma questi codici di attivazione sono legali? E’ necessario sapere che esistono due tipi di licenze: quella commerciale, che può essere acquistata dal negozio online di Microsoft, e quella OEM, che sta per Original Equipment Manufacture. Entrambe hanno le stesse funzionalità. Nell’Unione Europea, secondo una sentenza della Corte di Giustizia Europea, la vendita di software usato è completamente legale. Quando le aziende acquistano licenze in quantità, in molti casi si trovano con pacchetti di licenze inutilizzate per vari motivi: queste ultime possono essere pertanto regolarmente reimmesse sul mercato, a prezzi che a questo punto diventano però estremamente inferiori. Nasce di qui l’opportunità di acquistare software originale, installandolo e attivandolo con una licenza legale, potendo far leva su costi estremamente inferiori alle modalità tradizionali.

Questo lo specchietto che si incontra acquistando Windows 11 Pro tramite i canali tradizionali:

Il confronto è presto fatto: 259€ contro i 20€ del prezzo attuale della licenza sul catalogo SCDKey. Il risparmio è immediato e sostanziale, senza alcuna differenza nel codice, nelle funzionalità o nell’affidabilità del software: si tratta di applicativi del tutto identici, ma attivati con licenze di origine, e quindi di prezzo, differenti. Il software ottenuto è pienamente legale ed originale in tutto e per tutto, il che mette sul piatto esclusivamente un lauto risparmio da non farsi mancare.

In collaborazione con SCDKey