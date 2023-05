Scegli Carta YOU, la migliore carta di credito nel mese di maggio 2023

Il mese di maggio 2023 è da poco iniziato e, per coloro che sono alla ricerca di una carta di credito ex novo, esiste ora la possibilità di accedere ad un’alternativa completa e gratuita: Carta YOU di Advanzia Bank.

È una carta di credito veramente completa e, soprattutto, senza costi fissi e commissioni legate al suo utilizzo.

Il mercato delle carte di credito è pieno di opzioni, ma Carta YOU si distingue per essere completamente gratuita, anche grazie alle chance di ottenerla senza dover necessariamente aprire un nuovo conto.

La carta ti offre anche diversi vantaggi extra, come una polizza viaggi completamente gratuita e l’opportunità di dilazionare le spese. Inoltre, la carta opera sul circuito MasterCard, che è una garanzia di sicurezza.

Carta YOU, la migliore carta di credito nel mese di maggio 2023

Quali sono le caratteristiche peculiari di Carta YOU che la rendono la migliore carta di credito nel mese di maggio 2023?

Innanzitutto il canone zero, a cui si aggiungono le condizioni flessibili di utilizzo e l’assenza di condizioni specifiche.

Assenti anche le commissioni legate all’utilizzo della carta, sia per prelevare denaro contante in Italia e all’estero e sia per pagare online e nei negozi fisici.

Per non parlare poi della possibilità di rateizzare quanto spendi con la carta e della polizza viaggi, che è completamente gratuita.

Infine il plafond, che tende a crescere man mano nel corso del tempo. A stabilirlo è Advanzia Bank al momento della richiesta di emissione, ma aumenta se paghi con puntualità le spese sostenute.

Cosa aspetti? Clicca sul link qui sotto e inizia la procedura di richiesta:

Il circuito MasterCard ti garantisce totale flessibilità, in quanto viene accettato in tutto il mondo come sistema di pagamento digitale.

La richiesta di Carta YOU è molto semplice e, soprattutto, gratuita. In soli 8 minuti porterai a termine la procedura e dovrai soltanto attendere la verifica di solvibilità dell’istituto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.