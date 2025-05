Scegli le eSIM Saily per evitare il roaming all'estero

Abbatti i costi delle spese legate alla connessione dati all’estero a causa degli elevati costi del roaming grazie a una soluzione sicura ed economica. Risparmia subito grazie alle eSIM Saily, la scelta perfetta per rimanere connesso a internet senza dover per forza spendere una fortuna. Scegli la tua destinazione e attiva il piano per te.

Prima di farlo sfrutta il Coupon TRYSAILY5 per ottenere un interessante e conveniente 5% di extra sconto. Questa promozione è valida solo per il tuo primo acquisto. Puoi selezionare una delle tantissime destinazioni disponibili che comprendono quasi tutti i Paesi nel mondo. Grazie a questa soluzione il risparmio è assicurato e sei subito connesso online appena arrivi a destinazione.

Le eSIM Saily offrono piani dati convenienti per i tuoi viaggi internazionali, abbattendo così gli elevati costi di roaming. Hai a tua completa disposizione oltre 200 Paesi di tutto il mondo. Dovrai solo selezionare la tua destinazione, quanti giga ti serviranno e per quanto tempo. Scopri tutti gli altri vantaggi inclusi.

eSIM Saily: pratiche, convenienti e sicure

Le eSIM Saily sono la soluzione perfetta per avere un piano dati economico e completo per il tuo viaggio all’estero. Scegli la tua destinazione e attiva il piano per te. Accedereai a un mondo di vantaggi inclusi davvero utili e interessanti per rimanere connesso senza roaming in modo pratico, conveniente e sicuro.

Infatti, una volta acquistato il primo piano dati avrai un’unica eSIM per tutte le destinazioni disponibili. Questo significa che dovrai configurare solo una volta la eSIM. Poi potrai aggiungere ulteriori Giga al piano oppure cambiare destinazione senza problemi.

Inoltre, le eSIM Saily includono anche funzionalità di sicurezza per i tuoi viaggi quando sei connesso all’estero. I tuoi dati personali sono al sicuro grazie a un sistema di protezione e privacy eccellente, fornito dalla stessa azienda che gestisce e fornisce NordVPN.