Scegli eToro: oltre 80 criptovalute disponibili

Se vuoi esplorare il mondo della blockchain ti consigliamo eToro. Questa piattaforma di social trading è perfetta per chi è alle prime armi e vuole iniziare con questa avventura. Se invece sei un trader esperto sappi che in questo exchange troverai pane per i tuoi denti con tantissime opportunità e funzionalità avanzate. Apri subito un conto gratuito.

Con oltre 80 criptovalute disponibili, questa piattaforma si attesta tra le più apprezzate in assoluto. Inoltre, è estremamente vantaggiosa perché le commissioni sono fisse e trasparenti all’1%. Fantastico vero? Allora cosa stai aspettando? Dare valore ai tuoi risparmi è la scelta più furba che puoi fare per combattere l’inflazione.

Inoltre, eToro è perfetta perché integra un sistema di sicurezza potente e inflessibile. Si tratta di protocolli di altissimo livello. Tra questi è incluso il cold storage gratuito. Sì, hai capito bene. Tutto questo è incluso nel tuo conto gratuito. Non ci sono costi di abbonamento per tutto questo. Insomma, una vera e propria opportunità.

Grazie a eToro entri nel mondo delle criptovalute con una piattaforma completa e ricca di vantaggi. Apri subito un conto gratuito. Ti servono solo pochi minuti per avere il tuo portafoglio crypto personale pronto da essere riempito con gli asset che vuoi. Potrebbe essere interessante approfittare del prossimo halving di Bitcoin per scegliere questa criptovaluta. Ci sono tre motivi per scegliere questo exchange:

Inizia subito ad approfittare di questo mondo. Entra nel futuro dell’economia: scegli eToro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.