Scegli HYPE: per te subito 25€ bonus e Credit Boost fino a 2000€

Con il codice CIAOHYPER hai subito 25€ di bonus se apri il conto di HYPE. Ti basta inserire il codice promo nella casella apposita in fase di apertura del conto. Ma i vantaggi non finiscono qui: HYPE ha appena lanciato la sua nuova funzione Credit Boost, ma di cosa si tratta?

Sembrerà assurdo, ma con Credit Boost potrai accedere fino a 2000€ all’istante e rateizzare gli acquisti degli ultimi tre mesi. L’unica cosa che devi fare è aprire ora il conto HYPE Premium direttamente dal tuo smartphone. Che aspetti? Scopri subito l’offerta e inizia a risparmiare!

HYPE: apri il conto per avere 25€ di bonus e fino a 2000€ con Credit Boost

Per avere il bonus iniziale di 25€ non devi fare altro che registrarti e aprire un conto HYPE. Una volta fatto, si può andare alla scoperta dei tantissimi servizi offerti, tra cui pagamenti e prelievi gratis in Italia e all’estero, assistenza prioritaria in ogni momento – anche su WhatsApp – assicurazione viaggi e sanitaria inclusa e la carta di debito World Elite Mastercard.

In sostanza, hai un conto e una carta di debito che ti permettono prelevare gratuitamente in tutto il mondo, ti assicurano su gran parte delle spese quotidiane e ti permettono effettuare ricariche e fare bonifici istantanei gratis illimitati. Oltretutto con zero commissioni su bollette e bollettini e persino con Fast Track gratuito nei principali aeroporti italiani.

E la funzionalità Credit Boost? Quest’ultima è una vera e propria novità che ti permette di avere subito per te fino a 2000€. Attivarla è molto semplice: vai nella sezione “Credito” dell’app HYPE e clicca su “Credit Boost“. Ora verifica e conferma i tuoi requisiti e attendi la conferma dopo qualche ora. Se l’operazione è andata a buon fine, troverai – sempre sotto la voce “Credito” – il comando “Utilizza Credit Boost“. Non ti resta che cliccare “Richiedi adesso” per avere il tuo bonus e rateizzare i tuoi acquisti.

Per scoprire nel dettaglio tutti questi interessanti vantaggi vai subito sulla pagina ufficiale dell’offerta di HYPE.