Scegli i tuoi tool preferiti e SysTools li sconta del 70%

Quando si decide di aprire un portale online, che sia per uno sbocco differente per la propria azienda già avviata, o un nuovo progetto di punta, bisogna sempre fare i conti con tantissimi fattori diversi, molto spesso assegnati a decine e decine di dipendenti, altre volte a strumenti sviluppati proprio per perdersi cura di tutti gli aspetti più importanti di un sito Web. SysTools è una compagnia che offre moltissimi tool di questo tipo e lo fa oggi offrendoli a prezzi davvero vantaggiosi e scontati fino al 70%.

Cosa offre SysTools ai propri clienti

Le quattro macro aree di interesse di SysTools sono: Data Recovery, Data Backup, Data Migration e Data Forensics. Sicuramente quattro fattori che chiunque avrà incontrato almeno una volta lavorando sul Web. I tool offerti dalla stessa azienda si occupano quindi di intervenire su questi fattori, aiutando l'utente nella risoluzione di problemi di vario tipo.

Le soluzione adottata in materia di Data Recovery consentono infatti di recuperare gli eventuali dati persi da diversi sistemi di storage, tra cui anche tutti i sistemi formattati e corrotti di tipo NTFS, FAT e ExFAT (ovvero i più famosi e utilizzati).

Con gli strumenti di Data Backup si potranno invece salvare e ripristinare i dati salvati su alcuni servizi online, strizzando sempre un occhio alle piattaforme business più utilizzate, ovvero Google Workspace e Microsoft Office 365.

Le piattaforme di Data Migration permetteranno lo scambio di informazioni tra servizi diversi, anch'essi molto utilizzati in ambito lavorativo: Google Workspace, Office 365, OneDrive, Google Drive, Exchange, Google Vault, Lotus Notes e altro ancora. I dati da migrare interessarono le email, gli appuntamenti nel calendario, gli allegati, i documenti, i contatti e molti altri.

Infine, SysTools offre anche i migliori servizi forensi, curati da team di esperti e specializzati nella fornitura di servizi informatici. Sarà quindi garantito un supporto continuo nella ricerca di informazioni, da parte di analisti e investigatori specializzati.

Grazie ai tantissimi bundle offerti in sconto dal 40% al 70%, chiunque potrà iniziare ad utilizzare questi tool. Bisognerà soltanto scegliere quello preferito e utilizzare il codice sconto sul sito per approfittare della promozione direttamente in cassa. Ma affrettatevi, perché gli sconti non dureranno per sempre.