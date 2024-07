Scegli il conto giusto per andare in vacanza

Andare in vacanza è fantastico, ma trovare il conto giusto da portare con sé è assolutamente essenziale per evitare spiacevoli sorprese. Fortunatamente, HYPE offre diverse soluzioni che ti lasceranno libero di goderti il sole senza preoccupazioni.

Partiamo da HYPE Premium. Per soli 9,99 euro al mese, ti permette di azzerare le commissioni sul tasso di cambio per i pagamenti e prelievi in qualsiasi valuta. Traduzione: prelievi al bancomat all’estero senza che la tua banca ti chieda troppo di spese.

HYPE, il conto giusto per andare in vacanza

Oltre al risparmio sulle commissioni, HYPE Premium offre altri vantaggi. Prelievi gratis in tutto il mondo, la carta World Elite Mastercard senza costi aggiuntivi, assistenza dedicata e accesso alle esclusive Lounge e Fast Track negli aeroporti.

Anche se sei una persona che viaggia meno frequentemente, HYPE ha pensato a te. Esistono infatti due versioni più light: HYPE Base a canone zero e HYPE Next a soli 2,99 euro al mese. Sono perfette come conti secondari, per quei momenti in cui vuoi sentirti libero di spendere senza preoccuparti troppo dei costi fissi.

E per i più giovani? HYPE Base offre una piattaforma bancaria completa e personalizzabile, senza costi fissi e con limiti di ricarica che ti faranno sentire come un milionario anche se sei solo uno studente.

Se vuoi scoprire tutti i segreti di queste offerte, il sito ufficiale di HYPE ti aspetta. Seleziona il tuo conto ideale e preparati a vivere senza preoccupazioni. Che tu scelga il conto giusto per andare in vacanza nella versione gratis o quella Premium, hai tutto ciò che ti serve. Insomma, tutto il relax del mondo in una carta.

Allora, quale sarà la tua scelta? Con HYPE, ogni opzione ti permette di dedicarti solo alle valigie e ai souvenir, senza pensieri. E francamente, non è questo ciò che vogliamo tutti da una vacanza? Buon viaggio e buone spese intelligenti con il conto giusto.