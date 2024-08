Scegli il POS di Axerve: canone zero e commissioni all'1%

La miglior offerta sul mercato per gli esercenti che cercano un nuovo POS è quella di Axerve. Grazie a POS Easy è infatti possibile avere a disposizione un POS a canone zero e a commissioni ridotte a soltanto l’1%. Un ottimo strumento per abbattere costi fissi e lavorare meglio, grazie anche alla sua facilità d’utilizzo e a tanti altri vantaggi.

Per accedere alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Axerve e richiedere subito il proprio POS Easy.

POS di Axerve: commissioni ridotte e tanti vantaggi

Con la promozione Smart POS Easy di Axerve si ottiene un risparmio importante sui costi del POS. Nell’offerta di Axerve è incluso il POS Android PAX A920 Pro al costo di 100 euro + IVA una tantum. Tra i tanti vantaggi abbiamo:

Zero costi fissi e commissione dell’1% sulle transazioni;

e sulle transazioni; Canone mensile pari a zero ;

; Non ci sono vincoli di permanenza ;

; Accredito eseguibile su qualsiasi conto corrente o carta-conto con IBAN;

Il dispositivo è portatile grazie al Wi-Fi e alla SIM 4G con traffico dati incluso;

Inoltre, POS Easy permette di stampare lo scontrino in doppia copia su carta termica, è dotato di sistema operativo Android ed è semplicissimo da usare. Accetta i pagamento dei principali circuiti nazionali e internazionali (Mastercard, Visa, VPay, Maestro, e Pago Bancomat), ma anche altri metodi alternativi come Google Pay, Samsung Pay o Apple Pay.

Per richiederlo, non è necessaria l’apertura di un nuovo conto dedicato, ma è sufficiente fornire il proprio conto corrente personale o una carta conto (con IBAN). Un ulteriore comodità arriva dalla dashboard online myStore, che permette di controllare e verificare tutte le transazioni effettuate.

L’offerta di Axerve a canone zero e a commissioni ridotte è disponibile direttamente online sulla pagina ufficiale della promozione.