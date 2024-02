Scegli il TOP con la Carta Conto Revolut: 5 piani e più di 10 colori disponibili

Esiste l’esempio di carta moderna? Certo: è la carta conto Revolut, mezzo di pagamento evoluto e in formato smart che consente di gestire il denaro sempre con la massima sicurezza.

La società consente di personalizzare la carta e mette a disposizione fino a 5 piani diversi, ognuno con bundle che si adattano a ogni esigenza.

Inoltre, puoi anche scegliere tra più di 10 colori per la tua carta di debito, consentendoti quindi di dare tocco di stile personale.

Carta Conto Revolut: piani per ogni gusto e necessità

Revolut offre tanti vantaggi. I prezzi sono onesti, con la scelta del piano ideale facilitata dalle diverse opzioni disponibili.

Con questa carta conto, sei in grado di gestire il tuo denaro e le spese giornaliere tramite l’app multi-device. Potrai accedere subito alla tua situazione contabile e attivare le notifiche in tempo reale su ogni movimento che fai con la carta.

Per quanto riguarda i piani, ognuno si adatta a specifiche esigenze. Potresti iniziare con il Piano Standard, che è completamente gratuito e dotato di IBAN. I prelievi sono gratuiti fino a 200 euro al mese.

Se vuoi di più, puoi optare per il Piano Plus che ha un canone mensile di 3,99 euro. Puoi personalizzare la carta, hai a disposizione la chat, delle polizze assicurative e molto altro.

Se punti, invece, al massimo, il Piano Ultra è quello che fa per te. Il canone mensile è di 45 euro.

Esteticamente, la carta è placcata in platino, non ci sono commissioni per i bonifici internazionali, puoi prelevare gratuitamente fino a 2000 euro al mese e accedere agli abbonamenti con partner esclusivi.

Indipendentemente dal piano che sceglierai, la carta conto Revolut ti consente di godere di una gestione finanziaria avanzata senza spese. Tutto dipende da te: devi soltanto scegliere il piano a te più congeniale e richiedere la carta cliccando qui sotto.

