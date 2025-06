Scegli iliad box per la tua connessione veloce a casa

Vuoi navigare veloce e senza rallentamenti? Scegli adesso iliad box, la soluzione perfetta per una connessione performante a casa tua. Attiva ora l’offerta speciale. Se sei un cliente mobile con offerta attiva di almeno 9,99 euro, oggi la fibra è tua a soli 21,99 euro al mese, anziché 25,99 euro.

Con iliad non hai sorprese. I costi sono trasparenti e l’offerta è per sempre. Quindi non sarai soggetto a rimodulazioni o aumenti. Tutto questo con il 100% fibra ottica FTTH super veloce. Inoltre, avrai anche l’ottimo iliadbox con tecnologia WiFi 7 in comodato d’uso gratuito per avere un segnale potente e veloce in tutta casa.

A questo aggiungici anche chiamate illimitate in Italia e verso oltre 60 destinazioni internazionali. Il tutto facilmente gestibile direttamente dall’app iliadbox connect per avere facile accesso a tutto quello che riguarda la tua nuova rete. Scegliendo iliad box non solo risparmi, ma ottieni la migliore qualità possibile.

Diventa cliente iliad box: goditi la migliore connessione a casa

A casa non c’è di meglio che iliad box, per una connessione veloce e senza rallentamenti. Super stabile, è davvero la scelta perfetta per chi cerca il meglio e vuole uno streaming senza buffering. Guarda i tuoi film e le tue serie TV o gli eventi sportivi live senza interruzioni dovute a una connessione instabile e al buffering. Attiva ora l’offerta speciale.

Per te oggi a soli 21,99 euro al mese, anziché 25,99 euro. Questa promozione è attivabile solo dai clienti mobile che hanno attiva un’offerta a 9,99 euro o a 11,99 euro con pagamento automatico. Il prezzo è per sempre, quindi non subirà aumenti né modulazioni. E avrai in comodato d’uso gratuito il fantastico router dotato di tecnologia WiFi 7.

Questo router non è solo stato realizzato per offrire prestazioni elevate, ma anche per ridurre il consumo di energia elettrica grazie alla modalità Sleeping. Con iliad box hai il meglio!