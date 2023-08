Scegli Intrattenimento Plus: Sky e Netflix come non li avevi mai visti

Intrattenimento Plus è la soluzione economica che ti permette di avere il meglio dei contenuti per te e la tua famiglia a un prezzo incredibilmente basso. Attiva subito l’offerta speciale a soli 19,90 euro, anziché 30 euro al mese! Grazie a questo bundle hai Sky TV e Netflix al completo spendendo pochissimo. L’offerta è valida per 18 mesi dall’attivazione. Alla scadenza potrai rinnovarla allo sconto disponibile.

Effettivamente 19,90 euro sono davvero pochi per tutto quello che questi due colossi hanno da offrirti in termini di contenuti. Una volta attivo a casa tua, questo abbonamento ti regalerà solo l’imbarazzo della scelta. Film, serie TV, docuserie, show e molto altro ancora tutti esclusivi e pronti alla visione in qualsiasi momento, sia in diretta che on demand. Scopri tutto quello che include questa fantastica promozione.

Sky TV + Netflix a un prezzo mai visto

Sky TV + Netflix è la ricca proposta di Intrattenimento Plus che unisce il meglio dei contenuti disponibili in esclusiva per un pubblico esigente e sempre alla ricerca di novità tutte da vedere. Approfittane subito! Attiva ora questa offerta speciale a soli 19,90 euro, invece di 30 euro. Un’occasione d’oro per te e per tutta la tua famiglia. Infatti, questo ricco bundle include:

Sky TV : imperdibili produzioni originali, serie tv italiane e internazionali, show spettacolari per tutta la famiglia, documentari da scoprire e news dall’Italia e dal mondo;

: imperdibili produzioni originali, serie tv italiane e internazionali, show spettacolari per tutta la famiglia, documentari da scoprire e news dall’Italia e dal mondo; Netflix: serie TV, film, documentari e programmi per bambini, mantenendo il tuo account o creandone uno nuovo. Include Piano Base in HD 720p su uno schermo alla volta e senza interruzioni pubblicitarie.

Tra l’altro, grazie alla portabilità transfrontaliera, anche se sei in viaggio, porti sempre con te tutti i tuoi programmi preferiti. Scarica Sky Go e Netflix sui tuoi dispositivi e accedi tranquillamente e senza limitazioni a tutto il catalogo disponibile in base al tuo abbonamento. Scegli il contenuto da guardare in Europa come se fossi in Italia, senza costi aggiuntivi e nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.