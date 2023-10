Scegli la protezione di Norton 360, al 66% di sconto per un anno

Norton 360 è uno degli antivirus più amati dagli utenti che offre una protezione totale da malware, virus, spyware ransomware e altre minacce online, il tutto in tempo reale. Ha un’interfaccia semplice ed è compatibile con Windows, macOS, Android e iOS. Norton 360 propone diversi servizi importanti, come la VPN per navigare in tutta sicurezza su internet, il password manager per tenere al sicuro le proprie password e la SafeCam, che ti avvisa se qualcuno tenta di accedere alla fotocamera del tuo dispositivo. Questo antivirus ti permette anche di gestire l’attività online dei tuoi figli e bloccare i loro dispositivi durante le ore di studio, per tenerli concentrati. Uno dei migliori servizi riguarda però il Dark Web Monitoring. Norton cerca continuamente le tue informazioni personali nel Dark Web e nei forum privati e ti invia una notifica se trova qualcosa. Norton 360 è oggi disponibile con una splendida offerta.

Norton 360: i piani in offerta speciale

Il piano annuale Norton 360 Standard è disponibile al prezzo di 29,99 euro (anziché 74,99 euro). Questo comprende protezione per 1 dispositivo (PC, Mac o mobile) contro virus, malware, ransomware e hackeraggio, connessione a internet protetta grazie alla VPN illimitata e 10 GB di backup in cloud. Il piano Deluxe è il più conveniente, poiché disponibile al prezzo di 34,99 euro (con uno sconto del 66% rispetto al prezzo originario di 104,99 euro). Oltre ai servizi già citati, questo piano offre protezione per 5 dispositivi, protezione per i minori, 50 GB di backup in cloud e Dark Web Monitoring. Se invece desideri una protezione completa per tutti i dispositivi di casa, puoi optare per il piano Premium al prezzo di 44,99 euro (anziché 114,99 euro). La differenza rispetto al piano precedente riguarda i dispositivi protetti (fino a 10) e lo spazio d’archiviazione disponibile in cloud, ovvero 75 GB.

Norton 360 è un’antivirus veramente efficace e puoi provarlo per 30 giorni gratuitamente. Inoltre, hai acquistato uno dei piani annuali e vuoi tornare indietro, puoi sempre chiedere il rimborso entro 60 giorni dall’acquisto (entro 14 giorni per gli abbonamenti mensili). Infine, l’azienda ti offre anche la sua “Promessa Protezione Virus”. Se il tuo dispositivo viene colpito da un virus e Norton non riesce a rimuoverlo, otterrai il rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.