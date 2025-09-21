Scegli oggi Super Fibra WindTre: solo 24,99€ e 12 mesi di Prime gratis

Scegliere Super Fibra WindTre oggi conviene ancora di più. Attivala subito a soli 24,99 euro al mese, anziché 27,99 euro. Per te navigazione senza limiti, velocità fino a 2,5 Gbps, Modem WiFi 7 incluso senza costi aggiuntivi, chiamate illimitate, Giga illimitati sulle tue SIM WindTre e 12 mesi di Prime gratis, anche se sei già cliente Amazon.

Insomma, hai tantissimi motivi per scegliere WindTre a casa tua! Addirittura, se sottoscrivi il contratto adesso hai anche l’attivazione gratuita. Questa offerta ti permette di risparmiare tantissimo, senza rinunciare proprio a nulla. Hai la massima qualità disponibile al miglior prezzo possibile e tantissimi regali aggiuntivi che rendono tutto ancora più ricco e imperdibile.

Attiva Super Fibra WindTre e hai tutto, ma proprio tutto, incluso

Super Fibra WindTre è la scelta oggi conveniente che ha tutto, ma proprio tutto, incluso. Attivala subito a soli 24,99 euro al mese, invece di 27,99 euro al mese. Oltre a questo sconto hai tantissimi vantaggi per te se chiudi il contratto oggi stesso! Dai un’occhiata a tutti i benefici che ottieni con questa super promozione.

12 mesi di Amazon Prime incluso sia per i nuovi clienti che per chi è già cliente Amazon. Potrai accedere a tantissimi vantaggi tra cui consegne gratis veloci e illimitate, prezzi bassi sempre, accesso anticipato ai Prime Day, giochi completi per PC da scaricare e mantenere e i migliori match della UEFA Champions League, film e serie TV con Prime Video.

incluso sia per i nuovi clienti che per chi è già cliente Amazon. Potrai accedere a tantissimi vantaggi tra cui consegne gratis veloci e illimitate, prezzi bassi sempre, accesso anticipato ai Prime Day, giochi completi per PC da scaricare e mantenere e i migliori match della UEFA Champions League, film e serie TV con Prime Video. Modem WiFi 7 incluso per una maggiore velocità, stabilità e copertura in tutta casa. Hai fino a 256 dispositivi connessi, il controllo da remoto tramite App WindTre e assistenza sempre al tuo servizio in caso di guasto.

incluso per una maggiore velocità, stabilità e copertura in tutta casa. Hai fino a 256 dispositivi connessi, il controllo da remoto tramite App WindTre e assistenza sempre al tuo servizio in caso di guasto. Chiamate illimitate per chiamare senza limiti tutti i numeri di telefono fissi e mobili in Italia.

per chiamare senza limiti tutti i numeri di telefono fissi e mobili in Italia. Giga illimitati in regalo ogni mese per le tue SIM WindTre subito attivi anche mentre aspetti l’attivazione di Super Fibra.