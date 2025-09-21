 Scegli oggi Super Fibra WindTre: solo 24,99€ e 12 mesi di Prime gratis
Attiva oggi Super Fibra WindTre: con soli 24,99€ al mese navighi senza limiti a una velocità fino a 2,5 Gbps e hai 12 mesi Prime gratis.
Telecomunicazioni
Attiva oggi Super Fibra WindTre: con soli 24,99€ al mese navighi senza limiti a una velocità fino a 2,5 Gbps e hai 12 mesi Prime gratis.

Scegliere Super Fibra WindTre oggi conviene ancora di più. Attivala subito a soli 24,99 euro al mese, anziché 27,99 euro. Per te navigazione senza limiti, velocità fino a 2,5 Gbps, Modem WiFi 7 incluso senza costi aggiuntivi, chiamate illimitate, Giga illimitati sulle tue SIM WindTre e 12 mesi di Prime gratis, anche se sei già cliente Amazon.

Insomma, hai tantissimi motivi per scegliere WindTre a casa tua! Addirittura, se sottoscrivi il contratto adesso hai anche l’attivazione gratuita. Questa offerta ti permette di risparmiare tantissimo, senza rinunciare proprio a nulla. Hai la massima qualità disponibile al miglior prezzo possibile e tantissimi regali aggiuntivi che rendono tutto ancora più ricco e imperdibile.

Attiva Super Fibra WindTre e hai tutto, ma proprio tutto, incluso

Super Fibra WindTre è la scelta oggi conveniente che ha tutto, ma proprio tutto, incluso. Attivala subito a soli 24,99 euro al mese, invece di 27,99 euro al mese. Oltre a questo sconto hai tantissimi vantaggi per te se chiudi il contratto oggi stesso! Dai un’occhiata a tutti i benefici che ottieni con questa super promozione.

  • 12 mesi di Amazon Prime incluso sia per i nuovi clienti che per chi è già cliente Amazon. Potrai accedere a tantissimi vantaggi tra cui consegne gratis veloci e illimitate, prezzi bassi sempre, accesso anticipato ai Prime Day, giochi completi per PC da scaricare e mantenere e i migliori match della UEFA Champions League, film e serie TV con Prime Video.
  • Modem WiFi 7 incluso per una maggiore velocità, stabilità e copertura in tutta casa. Hai fino a 256 dispositivi connessi, il controllo da remoto tramite App WindTre e assistenza sempre al tuo servizio in caso di guasto.
  • Chiamate illimitate per chiamare senza limiti tutti i numeri di telefono fissi e mobili in Italia.
  • Giga illimitati in regalo ogni mese per le tue SIM WindTre subito attivi anche mentre aspetti l’attivazione di Super Fibra.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 set 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 set 2025
