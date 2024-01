Scegli pCloud: archiviazione a vita fino al 37% di SCONTO

Basta con gli abbonamenti che ti prosciugano il portafoglio! Grazie a pCloud oggi hai archiviazione online a vita fino al 37% di sconto. Approfitta subito di questa incredibile offerta. Da 500GB fino a 10TB, scegli il piano individuale che vuoi e paghi una volta sola, per sempre. Niente male vero? La cosa interessante è che non ci sono differenze tra i piani se non la taglia di archiviazione a tua disposizione.

Infatti, tutte e tre le soluzioni includono sicurezza e vantaggi davvero interessanti. Puoi condividere link e richieste file in totale sicurezza, invitare utenti nelle cartelle condivise e ottenere statistiche dettagliate per ogni link. Inoltre, il tuo nuovo spazio cloud gode di una protezione TLS/SLL. Tutti i file vengono crittografati con crittografia 256 Bit AES. Inoltre, vengono create 5 copie posizionate su server differenti.

Carica automaticamente le tue foto su pCloud. Grazie alla sua app multi-device, hai accesso ai tuoi file da tutti i tuoi dispositivi. Ogni spazio di archiviazione è anche dotato di un media player e di un audio player integrati. Non perdere tempo ad aprire i documenti quando hai sempre a tua disposizione un’anteprima chiara online. Effettua il trasferimento di tutti i tuoi dati da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos in modo semplice e veloce.

pCloud piani a vita: ecco quanto risparmi

Scegli pCloud per avere il tuo spazio di archiviazione online senza abbonamento. Con i suoi piani individuali a vita paghi una tantum, per sempre. Inoltre, puoi effettuare un upgrade aggiungendo altro spazio selezionando un’ulteriore offerta. I giga verranno aggiunti a quelli già disponibili. Dai un’occhiata a tutte le offerte incredibili di oggi:

Premium 500GB a soli 199 euro , invece di 299 euro, a vita. Con uno sconto del 33% hai: 500GB di spazio cloud; 500GB di traffico link condiviso.

Premium Plus 2TB a soli 399 euro , invece di 599 euro, a vita. Con uno sconto del 33% hai: 2TB di spazio cloud; 2TB di traffico link condiviso.

Ultra 10TB a soli 1190 euro , invece di 1890 euro, a vita. Con uno sconto del 37% hai: 10TB di spazio cloud; 2TB di traffico link condiviso.

