Scegli POS Easy Axerve: no costo fisso, solo 1% di commissioni

Il futuro dei pagamenti digitali per la tua attività è già disponibile! Con POS Easy Axerve puoi dire basta ai costi fissi. Paghi solo l’1% di commissioni sulle transazioni. Niente male vero? Si tratta di un grande vantaggio per la tua attività. E per i tuoi clienti un dispositivo sicuro per i pagamenti digitali. Scegli subito questa soluzione!

Tu devi solo richiederla subito, pagare il terminale a soli 100€ + IVA che rimarrà tuo e un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di soli 16€. Non dovrai tenere a mente alcun costo fisso. Questa soluzione è a canone zero. Dai un’occhiata al terminale in vendita, una vera chicca smart.

Con POS Easy Axerve acquisti il POS Android PAX A920 Pro che dà più stile al tuo business e tantissime funzionalità avanzate. Piccolo e compatto, è elegante e funzionale. Inoltre, offre doppia connettività: WiFi e 4G con SIM inclusa. Non dovrai chiedere email o telefono ai tuoi clienti perché integra anche la stampa dello scontrino.

POS Easy Axerve: un solo servizio, tanti vantaggi

Con il POS Easy Axerve hai un solo servizio con tanti vantaggi. Si tratta di un’offerta pensata per semplificare la gestione di qualsiasi attività. Scegli subito questa soluzione! Insieme al POS Android PAX A920 Pro ottieni:

accredito su qualsiasi conto corrente ;

; SIM 4G con traffico dati incluso ;

; connettività WiFi ;

; assistenza tecnica 7 giorni su 7 ;

; nessun vincolo di permanenza e il POS rimane tuo.

Tra l’altro, POS Easy di Axerve è conforme al credito d’imposta del 30%. Quindi, se opti per la soluzione a commissioni, puoi richiedere il credito d’imposta e risparmiare sui costi per i servizi di pagamento digitali. LA cosa interessante è che puoi farlo subito attivando questa soluzione. Quindi non perdere altro tempo! Scegli il meglio per la tua attività e risparmia sui costi di gestione.