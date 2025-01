Scegli Revolut Business: oggi 1 mese gratis di abbonamento

Grazie a Revolut Business accedi a una piattaforma creata per la gestione finanziaria intelligente della tua azienda. Registrati oggi stesso! La tempistica è importante perché sblocchi un mese di un piano a pagamento senza costi di abbonamento. Si tratta di un’ottima occasione per rivoluzionare il tuo modo di vedere il conto corrente aziendale.

Questa soluzione è stata provata, testata e considerata affidabile da centinaia di migliaia di aziende importanti. A partire da soli 10€ al mese hai un piano su misura per le tue esigenze aziendali. Con questa soluzione apri un conto con il nome commerciale registrato, lo modifichi o lo chiudi quando vuoi.

Vantaggi chiave di Revolut Business

Vediamo subito i vantaggi chiave di Revolut Business, la piattaforma per la gestione finanziaria intelligente che apri online in un attimo e sei subito in pista.

Facilità d’uso e rapidità : apri il tuo conto in pochi minuti direttamente online, senza doverti recare in filiale o affrontare lunghe procedure burocratiche, tutto è più smart.

: apri il tuo conto in pochi minuti direttamente online, senza doverti recare in filiale o affrontare lunghe procedure burocratiche, tutto è più smart. Convenienza nei pagamenti internazionali : questa soluzione offre tariffe competitive per transazioni in oltre 25 valute, senza commissioni nascoste e con tasso di cambio interbancario.

: questa soluzione offre tariffe competitive per transazioni in oltre 25 valute, senza commissioni nascoste e con tasso di cambio interbancario. Strumenti di gestione finanziaria avanzati : il conto include funzionalità come la creazione di sottocategorie di spesa, gestione fatture e divisione delle spese tra dipendenti.

: il conto include funzionalità come la creazione di sottocategorie di spesa, gestione fatture e divisione delle spese tra dipendenti. Flessibilità multivaluta: questa piattaforma permette di gestire fondi in diverse valute senza aprire conti separati, ideale per aziende con operatività internazionale.

Revolut Business ha anche caratteristiche distintive che lo rendono un conto decisamente interessante per PMI e professionisti che desiderano gestire le proprie finanze aziendali in modo efficiente e flessibile.

Pagamenti istantanei : il sistema Revtag consente trasferimenti immediati, sia nazionale che internazionali e senza commissioni.

: il sistema Revtag consente trasferimenti immediati, sia nazionale che internazionali e senza commissioni. Carte aziendali personalizzabili : possibilità di richiedere carte di debito fisiche e fino a 200 carte virtuali per dipendente, con impostazione di limiti e tracciamento spese.

: possibilità di richiedere carte di debito fisiche e fino a 200 carte virtuali per dipendente, con impostazione di limiti e tracciamento spese. Sicurezza e supporto: offre elevati standard di sicurezza e un’assistenza clienti efficiente per la risoluzione delle problematiche.