Scegli Serverplan per il tuo sito WordPress, da 24 euro l’anno

Creare un sito web personale o per la propria azienda è essenziale per ottenere visibilità sul web e, di conseguenza, ottenere più visitatori o clienti. Sul mercato esistono diverse soluzioni di web hosting che, a volte, hanno dei prezzi inaccessibili per chi è agli inizi. Fortunatamente esistono soluzioni molto economiche, con un ottimo rapporto qualità prezzo, come Serverplan. Se hai bisogno di creare un sito web con WordPress, puoi acquistare il tuo web hosting ad un prezzo eccezionale. L’offerta Starterkit WordPress offre 1 dominio sempre gratis (anche con estensioni .it/.eu), 5 GB di spazio SSD, 5 account e-mail, traffico illimitato, 1 db MySQL su SSD, l’accesso al pannello di controllo cPanel, backup giornalieri automatici e migrazione autonoma. Per la tua sicurezza è incluso anche il certificato SSL Let’s Encrypt, Bitninja e un antimalware. L’installazione di WordPress è manuale, ma il prezzo è imperdibile: solo 24 euro all’anno.

Serverplan: i piani per un sito WordPress completamente gestito

Serverplan offre soluzioni adatte ad ogni utente. Se hai bisogno di più, puoi provare Startup WordPress. Si tratta di un upgrade del piano base, con 20 GB di spazio SSD, 50 account e-mail e 20 db MySQL su SSD. Potrai inoltre ottenere WordPress preinstallato, gli aggiornamenti automatici WP, la cache preinstallata, l’accesso SSH/WP-CLI/GIT, lo staging con 1 clic e plugin installati. Questo piano costa soltanto 69 euro all’anno. Se hai un’azienda di medie dimensioni, puoi provare il pacchetto Enterprise WordPress. Oltre ai vantaggi del piano precedente, avrai 100 GB di spazio SSD, 100 account e-mail, 100 db MySQL su SSD, aggiornamenti plugin e temi e creazione backup con 1 clic. Il suo costo è di 129 euro all’anno. L’ultimo pacchetto, Enterprise Plus WordPress propone 200 GB di spazio SSD, 150 db MySQL su SSD, maggiori risorse e PHP superveloce, al prezzo di 210 euro all’anno.

Con Serverplan puoi creare il tuo sito web WordPress in pochi passi e senza spendere una fortuna. Se non dovessi essere soddisfatto di questo web hosting e vuoi disdire il contratto, l’azienda offre una garanzia di rimborso completo, se la richiesta viene effettuata entro 30 giorni dall’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.