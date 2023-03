Scegli Siteground e ottieni gratis lo staging WordPress

Per modificare il tuo sito Web dinamico, hai bisogno di un ambiente di prova sicuro che prende il nome di staging WordPress.

Per installarlo dovresti usare un plug-in di duplicazione e generare una copia del tuo sito manualmente.

In alternativa, puoi usare un provider hosting come Siteground, in cui questa funzionalità è inclusa.

Con i piani GrowBig e GoGeek, che sono attualmente scontati dell’84%, puoi farlo in modo sicuro e semplice.

Staging WordPress di Siteground: come funziona?

Lo staging WordPress di Siteground è gratuito e ti consente la creazione di una copia identica del tuo sito web con un semplice clic.

Grazie a questo strumento il webmaster può testare le modifiche apportate al codice e verificare se il sito funziona correttamente.

La personalizzazione dell’ambiente di lavoro consente di controllare se il sito funziona correttamente con le nuove versioni PHP.

Ogni modifica può essere pubblicata o scartata con un clic. Si può anche eseguire il backup automatico quando una nuova versione viene caricata, in modo da garantire ai dati la massima sicurezza.

I piani dell’offerta Siteground

Il servizio hosting di Siteground è veramente completo. Il CMS più diffuso al mondo può essere installato in modo automatico con i tuoi plug-in preferiti, mantenendolo poi sempre aggiornato con patch per prevenire gli attacchi exploit.

Cliccando sul link qui sotto puoi scegliere tra tre diversi piani:

C’è il piano StartUp, che è il più economico, il piano GrowBig, che è utile se devi ottimizzare il tuo sito in crescita di traffico, e il piano GoGeek, il più completo e con cui puoi gestire un sito e-commerce.

Con l’offerta attuale, il piano StartUp è 1,99 euro al mese, il piano GrowBig a 3,99 euro al mese e il piano GoGeek a 5,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.