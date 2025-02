Scegli Spusu: 150GB e minuti illimitati da soli 5,98€ al mese

Da oggi puoi scegliere una delle offerte di telefonia mobile più convenienti sul mercato, con prezzi fissi senza rimodulazioni, chiamate in UE e UK incluse ed eSIM disponibili. Scegli Spusu 150 XL a 5,98€ al mese. Cosa stai aspettando? Attiva subito l’offerta online! Inclusi hai 150GB di traffico dati, minuti illimitati e 500 SMS inclusi.

Il vantaggio di scegliere Spusu è che i tuoi dati a disposizione per navigare non li perdi quando non li consumi. Infatti, se ti restano dei giga inutilizzati a fine mese saranno a tua disposizione dal mese successivo nella riserva dati, fino a un massimo di 300GB. Niente male vero? Ottimo per le volte che devi navigare tanto in mobilità. Stessa cosa per minuti e SMS.

Con un paio di euro in più al mese attivi Spusu 150 XL 5G a 7,89€ al mese. Rispetto alla precedente, con 150GB di traffico dati, minuti illimitati e 500SMS inclusi, hai anche il 5G incluso. Potrai così navigare alla massima velocità disponibile su tutti i dispositivi compatibili con questa tecnologia e nelle zone coperte dalla rete 5G. Potrai sempre beneficiare della riserva dati fino a 300GB.

Spusu è risparmio e funzionalità incluse

Tutte le offerte di Spusu sono senza rimodulazioni future. Quindi il prezzo pattuito è per sempre. Puoi dire addio ai fastidiosi aumenti annunciati tramite SMS. Inoltre, se il tuo smartphone è compatibile, durante la procedura di ordine puoi scegliere di acquistare una eSIM al posto della SIM fisica. Attiva subito una delle offerte online!

Grazie a questo operatore hai accesso a reti veloci 4G+ e 5G. Potrai navigare alla velocità del 4G+ fino a 300 Mbit in download e 50 Mbit in upload. Attivando una tariffa con 5G incluso potrai navigare sulla rete di ultima generazione che assicura minore latenza, saturazione e maggiore velocità.

Con Spusu, una volta diventato cliente, puoi cambiare piano gratuitamente una volta al mese, così da assicurarti la tariffa migliore in base alle tue esigenze reali.