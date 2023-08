Scegli tutto il Calcio a soli 14,90€ con Sky

Se ami il football allora non devi assolutamente perderti questa incredibile offerta! Attiva ora Sky TV + Sky Calcio a soli 14,90 euro, anziché 30 euro al mese. Grazie a questa super promo speciale, valida anche per i già clienti, hai un ricco palinsesto fatto di sport, serie TV, documentari, show e molto altro ancora. Approfittane subito, prima che termini in sold out.

Tra l’altro l’offerta scontata è valida per i primi 18 mesi di permanenza. Alla scadenza potrai rinnovarla allo sconto applicabile in quel momento. Cosa stai aspettando? Rivoluziona il tuo intrattenimento e goditi finalmente le tue passioni a un prezzo incredibilmente vantaggioso. Per te e per tutta la tua famiglia riparte il calcio direttamente a casa tua! Scopri il ricco bundle che ti sta aspettando.

Il Calcio arriva a casa tua con Sky

Scegli Sky TV + Sky Calcio a soli 14,90 euro per portare gli stadi di tutto il mondo direttamente a casa tua. Goditi ogni singola partita dei più importanti campionati e tornei di tutta Europa a un prezzo formidabile. Goditi i grandi show e le migliori serie TV sia italiane che internazionali, anche in contemporanea con gli Stati Uniti. Rendi il tuo intrattenimento speciale con questo ricco bundle che include:

Serie A TIM 23/24 con 3 partite su 10 ogni giornata, Serie BKT e Serie C al completo fino alla stagione 2024/25, il calcio europeo con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1;

con 3 partite su 10 ogni giornata, Serie BKT e Serie C al completo fino alla stagione 2024/25, il con le migliori partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1; Serie TV, produzioni originali, documentari, show per tutta la famiglia e news dall’Italia e dal Mondo.

Tutto questo a una qualità di immagine e dettagli superiori. Inoltre, grazie a Sky Go, incluso nell’offerta, hai la possibilità di guardare tutti i tuoi contenuti dove e quando vuoi su smartphone, tablet e PC, anche quando sei offline. Infine, grazie alla portabilità transfrontaliera, anche se sei in viaggio, porti sempre con te tutti i tuoi programmi preferiti. Scegli il contenuto da guardare in Europa come se fossi in Italia, senza costi aggiuntivi e nei seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.