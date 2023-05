Scegliere la migliore Carta di Credito diventa più facile grazie a Carta YOU

Per scegliere la migliore carta di credito su cui puntare è necessario valutare diversi elementi, in modo da poter accedere alla carta più completa e in linea con le proprie esigenze. A semplificare la scelta, in questo momento, ci pensa Carta YOU di Advanzia Bank che, di mese in mese, diventa sempre di più un punto di riferimento assoluto del settore delle carte di pagamento in Italia.

Carta YOU, infatti, è una delle pochissime carte di credito gratis (quindi senza costi fissi e senza commissioni legate all’utilizzo) richiedibili anche senza dover aprire un nuovo conto corrente. Si tratta di uno strumento completo e flessibile che può rappresentare l’opzione giusta per chi è alla ricerca di una carta di credito. Per richiedere l’emissione della carta è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale, disponibile tramite il link qui di sotto.

Carta YOU: ecco perché è la migliore carta di credito da richiedere oggi

Il punto di forza di Carta YOU è, senza dubbio, l’assenza di costi. Questa carta, infatti, si caratterizza per:

l’ assenza di costi fissi grazie al canone azzerato a tempo indeterminato e senza bisogno di rispettare alcuna condizione

grazie al canone azzerato a tempo indeterminato e senza bisogno di rispettare alcuna condizione l’ assenza di commissioni su pagamenti e prelievi, anche per operazioni effettuate all’estero

su pagamenti e prelievi, anche per operazioni effettuate all’estero la possibilità di emissione senza dover aprire un nuovo conto corrente che comporterebbe costi aggiuntivi

In più, Carta YOU garantisce altri vantaggi come:

la possibilità di utilizzare il circuito Mastercard

una polizza viaggi gratuita inclusa

inclusa la possibilità di rateizzare le spese

La combinazione di tutti questi elementi rende Carta YOU uno dei “pezzi pregiati” del settore delle carte di credito e, per molti utenti, la scelta migliore disponibile oggi. Per richiedere l’emissione (completamente gratuita) della carta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Carta YOU presenta un plafond su misura del cliente. Advanzia Bank, dopo aver ricevuto la richiesta di emissione, in base ai requisiti forniti dal cliente andrà a definire un plafond che rappresenta il limite di utilizzo mensile della carta. Tale limite crescerà di mese in mese: baster pagare sempre puntualmente le spese sostenute con carta per poter registrare un aumento automatico del limite di utilizzo. In caso di necessità, inoltre, sarà possibile contattare il servizio clienti per richiedere un incremento del plafond.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.