Scelta dell'app di navigazione in Europa con iOS 18.4

Come anticipato a fine agosto 2024 e confermato a fine febbraio 2025, Apple permetterà agli utenti europei di scegliere l’app di navigazione predefinita. L’opzione sarà disponibile in iOS 18.4. La versione finale verrà distribuita all’inizio di aprile (attualmente può essere scaricata la beta 3 per sviluppatori).

Novità per rispettare il DMA

Apple ha dovuto apportare numerose modifiche a sistema operativo e app store in Europa per rispettare il Digital Markets Act (DMA). La Commissione europea ha tuttavia avviato diverse indagini e potrebbe infliggere una sanzione per la violazione di alcuni obblighi (secondo le fonti di Reuters sarà di importo modesto).

A partire da iOS 17.4, gli utenti europei possono scegliere le app predefinite per browser, email, app store, pagamenti contactless, telefonate, messaggi, password manager, tastiera e filtro per le chiamate spam. Con iOS 18.4 verranno aggiunte altre due opzioni che consentirà di impostare l’app predefinita per la navigazione, invece di Apple Maps.

In tutto il mondo sarà possibile impostare un’altra app predefinita per la traduzione, invece di Apple Translate. Le stesse novità saranno disponibili anche in iPadOS 18.4. Come è noto, il prossimo aggiornamento del sistema operativo aggiungerà il supporto per l’italiano (e altre lingue) ad Apple Intelligence. L’elenco delle nuove funzionalità è piuttosto lungo.

Nell’ultimo report sul rispetto del DMA, pubblicato il 7 marzo (PDF), Apple sottolinea per l’ennesima volta i cambiamenti imposti dalla legge rappresentano un rischio per sicurezza e privacy. Le modifiche impediscono all’azienda californiana di rilevare e bloccare app infette e garantire un supporto adeguato agli utenti che scaricano app da store alternativi.