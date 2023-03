Sciame: guarda subito la nuova serie in streaming

Ha appena fatto il suo debutto nel ricco catalogo di Prime Video una nuova serie che farà parecchio parlare e discutere: si tratta di Sciame (in lingua originale Swarm) e la puoi guardare subito in streaming gratis se disponi di un abbonamento Prime attivo. Consigliata a un pubblico solo adulto come testimonia il rating 18+, racconta la storia di Dre, una giovane donna afroamericana ossessionata dalla popstar Ni’Jah (che ricorda molto da vicino Beyoncé) di cui gestisce una fan base.

Guarda in streaming la nuova serie Sciame

Ideata da Donald Glover e Janine Nabers, appartiene al genere degli horror psicologici e ha ricevuto un voto medio pari all’84% dalla critica sull’aggregatore Rotten Tomatoes. Senza anticipare altri dettagli per non correre il rischio di inciampare in fastidiosi spoiler, ci limitiamo a proporre di seguito il trailer condiviso nelle scorse settimane dalla piattaforma, ricordando che gli episodi hanno tutti il doppiaggio in italiano.

Omicidio. Sesso. Musica. Questa non è un’opera di fantasia.

Nei panni della protagonista principale, Andrea “Dre” Greene, c’è l’attrice Dominique Fishback già vista i pellicole come Transformers: Il Risveglio e in Judas and the Black Messiah. La trama ruota attorno alle conseguenze imprevedibili di una passione trasformata in una forma di ossessione da fan impazziti.

Questi i titoli dei sette episodi che compongono la prima stagione, già pubblicata per intero.

Punta; Miele; Gusto; In fuga per la paura; Ragazza, addio, Passare inosservata; Solo Dio realizza i sogni.

Ricordiamo che Sciame, così come tutti gli altri contenuti free di Prime Video (incluso lo show LOL 3 con tutte le sue puntate), sono disponibili per lo streaming gratis per coloro che dispongono di un abbonamento Prime: gli altri possono attivare subito i 30 giorni di prova senza alcuna spesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.