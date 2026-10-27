Gli scienziati spiegano come utilizzare i fondi di caffè

Dopo anni di domande e risposte spesso pronunciate dalle sagge nonne, finalmente gli scienziati hanno spiegato come utilizzare i fondi di caffè in modo utile e vantaggioso per tutto il mondo. A scoprirlo è stato un team di ricerca australiano, interessato a capire come smaltire i circa 10 chilogrammi di scarti di caffè prodotti ogni anno dalla popolazione mondiale.

Rajeev Roychand, ingegnere della RMIT University, nel 2023 aveva dichiarato: “Lo smaltimento dei rifiuti organici rappresenta una sfida ambientale in quanto emette grandi quantità di gas serra, tra cui metano e anidride carbonica, che contribuiscono al cambiamento climatico“. Quindi, anche i fondi di caffè contribuiscono al problema dei gas serra. Ma c’è anche un altro problema.

Jie Li, ingegnere della RMIT, ha aggiunto: “L’estrazione continua di sabbia naturale in tutto il mondo, tipicamente prelevata dai letti e dalle rive dei fiumi, per soddisfare la domanda in rapida crescita del settore edile, ha un forte impatto sull’ambiente“. Cosa c’entra come utilizzare i fondi di caffè con la crescita del settore edile e l’impatto ambientale?

Come utilizzare i fondi di caffè? Per produrre calcestruzzo

Stando a questa ricerca, gli scienziati australiani hanno affermato come, utilizzare i fondi di caffè carbonizzati, potrebbe da una parte rendere il calcestruzzo fino al 30% più resistente e dall’altra sollevare l’ambiente riducendo l’estrazione continua di sabbia naturale e l’accumulo di scarti organici. Un triplice beneficio quindi.

A causa della natura finita delle risorse e dell’impatto ambientale dell’estrazione, mantenere un approvvigionamento sostenibile di sabbia presenta sfide critiche e di lunga durata. Con un approccio di economia circolare, potremmo evitare che i rifiuti organici finiscano in discarica e al contempo preservare meglio le nostre risorse naturali come la sabbia.

“I fondi di caffè esausti (SCG) rilasciano composti organici che ostacolano la reazione di idratazione e la resistenza alla compressione del calcestruzzo“, si legge nello studio pubblicato sul Journal of Cleaner Production. “La sostituzione del 15% in volume della sabbia con fondi di caffè esausti pirolizzato a 350°C fornisce un miglioramento di circa il 30% nella resistenza del calcestruzzo“.

Ovviamente c’è ancora molto da fare, ma aver scoperto una possibile alternativa a come utilizzare i fondi di caffè potrebbe aiutare l’ambiente e rendere il calcestruzzo più sicuro e resistente. “La nostra ricerca è ancora nelle fasi iniziali, ma questi risultati entusiasmanti offrono un modo innovativo per ridurre notevolmente la quantità di rifiuti organici destinati alle discariche“, ha concluso Shannon Kilmartin-Lynch, ingegnere della RMIT.