Scissione: quando esce e dove vedere in streaming la seconda stagione

La seconda stagione di Scissione, uno dei prodotti Apple Originals di maggior successo, sarà disponibile a brevissimo. Gli episodi della seconda stagione della serie, infatti, arriveranno su Apple TV+ a partire dal prossimo 17 gennaio, con una distribuzione globale che coinvolgerà anche il mercato italiano.

Per seguire la serie, quindi, basterà avere un abbonamento attivo ad Apple TV+, servizio disponibile con una settimana di prova gratuita. Per chi ha acquistato di recente un nuovo prodotto Apple (iPhone, iPad, Mac oppure Apple TV) è possibile riscattare 3 mesi gratis di abbonamento.

Per verificare la disponibilità di una delle due promo per accedere gratis alla piattaforma di streaming di Apple o per recuperare la prima stagione di Scissione basta raggiungere Apple TV+ tramite il link qui di sotto.

Scissione 2: cast, trama ed episodi

La seconda stagione di Scissione sarà disponibile a partire dal 17 gennaio e comprenderà un totale di 10 episodi con il season finale programmato per il prossimo 21 marzo 2025. La trama della serie riprenderà dopo la fine della prima stagione, andando ad esplorare le conseguenze di quanto avvenuto negli ultimi episodi della stagione precedente (non facciamo spoiler e consigliamo di recuperare la prima stagione su Apple TV+ a chi non ha ancora visto la serie).

Nel cast di Scissione troviamo s Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Dichen Lachman, Michael Chernus, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette. La serie è stata creata da Dan Erickson ed è diretta da Ben Stiller e Aoife McArdle. Ricordiamo che Scissione ha ottenuto punteggi elevatissimi su Rotten Tomatoes (97%) e Metacritic (83) e anche la seconda stagione, nelle prime review, è stata accolta molto bene (94% su Rotten Tomatoes e 85 su Metacritic).

Scissione: il trailer ufficiale della stagione 2

Ecco il trailer ufficiale della stagione 2 di Scissione: