Sconti di primavera con Ashampoo: risparmi fino all'85%

Ashampoo lancia una serie di sconti di primavera sull’intera gamma dei suoi programmi software: ancora per pochissime ore, è possibile infatti acquistare tutti i principali applicativi del produttore a prezzi veramente eccezionali grazie a promozioni che arrivano fino all’85% sul costo di listino.

Da programmi multimediali ad altri dedicati alla produttività per l’ufficio, fino a passare per software di ottimizzazione e soluzioni pensate per rendere ancora più semplice ed immediato il lavoro al PC. Un’opportunità imperdibile.

Ashampoo, tutti i software in promozione fino all’85%

Dalla pagina principale dedicata alle offerte è possibile notare come siano in sconto tutti i programmi dedicati alla fotografia, all’intrattenimento, alla messa a punto del sistema, per non parlare di produttività, sicurezza e video.

Abbiamo ad esempio Ashampoo Backup Pro 16, una soluzione facile da usare per la conservazione e la protezione dei dati personali, in offerta a soli 19,99€ contro i 49,99€ solitamente richiesti. Stesso prezzo per PDF Pro 3, l’editor di PDF universale e per System Utilites 23, che include tre utility di sistema indispensabili.

Per gli amanti della multimedialità c’è Music Studio 9 a 29,99€, che include ben otto programmi per la gestione della musica. Burning Studio 23, in offerta a 19,99€, è un’eccellente applicazione di masterizzazione ricca di interessanti funzionalità. E poi PowerDirector, un potente lettore multimediale, e PhotoDirector 12 Ultra, che offre strumenti versatili di fotoritocco e disegno.

La gamma di software messa a disposizione da Ashampoo è veramente ricchissima e sarebbe tedioso riuscire ad elencarli tutti. Sappi però che potrai scegliere tra diverse tipologie di programmi, adatti ad ogni esigenza, anche completamente diverse tra loro.

Puoi scegliere direttamente tu le soluzioni che più ti aggradano collegandoti alla pagina ufficiale delle offerte in cui troverai tutte le applicazioni scontate in via eccezionale per l’arrivo della primavera. Ti consigliamo però di affrettarti perché si tratta di promozioni a tempo limitatissimo che scadranno tra pochissime ore: insomma, ultima chiamata!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.