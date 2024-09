SCONTO 350€ sulla mirrorless Sony con obiettivo 16-50mm

Lo sconto di 350 euro sul listino ufficiale, proposto oggi da Amazon, rende il kit che include Sony Alpha 6100L e l’obiettivo SELP 16-80mm un ottimo affare. È la fotocamera mirrorless a ottiche intercambiabili che integra diverse funzionalità pensate per i videomaker, a partire dal display LCD touch che ruota per semplificare le riprese e i selfie oltre alla cattura delle immagini da angolazioni basse. All’occorrenza può essere utilizzata anche come una webcam.

Sony Alpha 6100L: il kit della mirrorless in offerta

Sono tanti i punti di forza in dotazione, a partire dal sensore APS-C da 24,2 megapixel (di tipo CMOS Exmor) per arrivare all’autofocus in 0,02 secondi che permette di ottenere esattamente il risultato desiderato in modo rapido e preciso. Ci sono anche lo scatto in modalità raffica a 11 fps, le riprese video in formato 4K, la possibilità di trasferire i contenuti in modalità wireless, l’ingresso per il microfono esterno, senza dimenticare le funzioni Real Time Tracking e Real Time Eye AF per soggetti umani e animali e molto altro ancora. Adatta ai neofiti della categoria, propone caratteristiche avanzate per soddisfare anche i professionisti. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

La promozione di oggi ti permette di acquistare il kit che include la fotocamera mirrorless Sony Alpha 6100L e l’obiettivo SELP 16-80mm al prezzo finale di 649 euro, invece di 999 euro come da listino, con un risparmio di 350 euro.

Puoi contare sull’affidabilità di Amazon per quanto riguarda vendita e spedizione, senza passare da intermediari. Verifica le tempistiche della consegna gratuita nella scheda del prodotto.