SCONTO 430€ per Microsoft Surface Pro 9 con Intel Core i5

La potenza di un portatile e la flessibilità di un tablet: è così che Microsoft descrive Surface Pro 9, oggi in sconto di ben 430 euro su Amazon. Le caratteristiche del dispositivo lo rendono perfetto per la produttività, anche in movimento, oltre che per lo streaming dei contenuti multimediali, per la navigazione online e per l’intrattenimento nel tempo libero. Diamo uno sguardo a ciò che propone questa ottima offerta.

Risparmia 430 euro su Microsoft Surface Pro 9

Il sistema operativo preinstallato è ovviamente Windows 11, con licenza ufficiale e accesso immediato agli aggiornamenti distribuiti e alle nuove funzionalità rilasciate. A livello di design, vale la pena segnalare la presenza di un sostegno superiore che può essere regolato in modo da ottenere un’inclinazione ideale dello schermo. Riportiamo di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandando alla descrizione completa per tutti gli altri dettagli.

Display touch PixelSense da 13 pollici con risoluzione 2880×1920 pixel;

processore Intel Core i5 con chip grafico Intel Iris Xe;

8 GB di RAM e SSD da 256 GB;

connettività Wi-Fi 6E e Thunderbolt 4;

batteria con autonomia fino a 15 ore.

Grazie allo sconto di 430 euro applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali), oggi hai la possibilità di acquistare Microsoft Surface Pro 9 al prezzo finale di 899 euro, invece di 1.329 euro come da listino, nella configurazione appena descritta e nella colorazione Grafite. Gli accessori come tastiera e pennino non sono inclusi.

È il modello più venduto della categoria notebook convertibili 2-in-1 su Amazon. L’e-commerce si occupa direttamente della vendita e della spedizione, assicurando inoltre la consegna gratuita a domicilio in pochi giorni se effettui l’ordine in questo momento.