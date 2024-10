Sconto 87% su PrivadoVPN: accesso globale e privacy totale

Con PrivadoVPN puoi navigare in sicurezza proteggendo la tua privacy ad un prezzo scontato di €1,48 al mese per 24 mesi, e con inclusi 3 mesi gratuiti. Questa promozione, che garantisce un risparmio dell’87%, è pensata per chi desidera una navigazione protetta e accesso globale a contenuti in streaming, senza compromessi sulla privacy e sulla velocità.

Caratteristiche dell’offerta di PrivadoVPN

La speciale offerta di PrivadoVPN include:

Dati illimitati e connessioni simultanee : Accesso senza limiti su un numero illimitato di dispositivi, ideale per chi necessita di una VPN stabile e affidabile in famiglia o in ufficio.

: Accesso senza limiti su un numero illimitato di dispositivi, ideale per chi necessita di una VPN stabile e affidabile in famiglia o in ufficio. Supporto avanzato per lo streaming : Sblocca contenuti bloccati geograficamente con velocità elevate, perfette per guardare serie, film e sport da qualunque Paese.

: Sblocca contenuti bloccati geograficamente con velocità elevate, perfette per guardare serie, film e sport da qualunque Paese. Server in oltre 66 città : Scegli tra numerose località internazionali per garantire velocità e stabilità anche quando viaggi.

: Scegli tra numerose località internazionali per garantire velocità e stabilità anche quando viaggi. Protezione della privacy garantita dalle leggi svizzere: Con sede in Svizzera, PrivadoVPN si distingue per l’attenzione alla privacy, grazie alle rigide normative sulla protezione dei dati e alla politica zero log che garantisce che nessuna attività degli utenti venga registrata.

Funzioni di sicurezza avanzate

PrivadoVPN non è solo ideale per lo streaming, ma offre anche un set completo di funzionalità di sicurezza per proteggere ogni aspetto della navigazione:

Blocco pubblicità e prevenzione delle minacce : Grazie al blocco integrato degli annunci e alla prevenzione contro le minacce online, la tua esperienza di navigazione è più sicura e priva di elementi invasivi.

: Grazie al blocco integrato degli annunci e alla prevenzione contro le minacce online, la tua esperienza di navigazione è più sicura e priva di elementi invasivi. Controllo dei genitori : Una funzione ideale per proteggere i minori, consentendo di bloccare contenuti inappropriati o pericolosi.

: Una funzione ideale per proteggere i minori, consentendo di bloccare contenuti inappropriati o pericolosi. Crittografia avanzata e protocolli sicuri : Utilizza i protocolli OpenVPN e WireGuard® per una protezione completa dei dati e una connessione stabile e sicura.

: Utilizza i protocolli OpenVPN e WireGuard® per una protezione completa dei dati e una connessione stabile e sicura. Kill switch affidabile: Disconnette automaticamente la connessione internet in caso di interruzione della VPN, garantendo che i dati rimangano sempre protetti.

Perché scegliere PrivadoVPN

PrivadoVPN è una VPN che risponde sia alle esigenze di chi desidera un accesso globale e senza restrizioni ai contenuti, sia di chi cerca una soluzione solida per la sicurezza informatica. Grazie a: