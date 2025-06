Sconto del 50% su Avast Ultimate: protezione per 10 dispositivi a soli 64,99€

Se desideri una protezione digitale avanzata per tutti i tuoi dispositivi, la promozione di primavera di Avast è la tua occasione. Fino a un periodo limitato, Avast Ultimate è in offerta a 64,99€ per il primo anno, invece di 129,99€, con uno sconto del 50%.

Questa offerta consente di proteggere fino a 10 dispositivi tra cui PC, Mac, smartphone Android e iPhone, con una garanzia di rimborso entro 30 giorni, senza rischi. Avast Ultimate è una suite di sicurezza tutto-in-uno, progettata per garantire protezione, privacy e prestazioni elevate su tutti i tuoi dispositivi. Per approfittare della promozione in corso basta andare sul sito di Avast.

Cosa include il pacchetto Avast Ultimate

Il fulcro del pacchetto è l’antivirus avanzato, capace di bloccare virus, ransomware, spyware e minacce online in tempo reale. A rafforzare la protezione, c’è una scansione delle reti Wi-Fi, il blocco dei siti dannosi e delle minacce di phishing, oltre alla protezione contro accessi remoti non autorizzati al tuo PC.

Il pacchetto Avast Ultimate include anche:

VPN SecureLine : per navigare in modo sicuro e anonimo, anche su reti Wi-Fi pubbliche;

: per navigare in modo sicuro e anonimo, anche su reti Wi-Fi pubbliche; Cleanup Premium : per ottimizzare il sistema, libera spazio e rimuovendo file inutili;

: per ottimizzare il sistema, libera spazio e rimuovendo file inutili; AntiTrack: per difendere la tua identità online, impedisce il tracciamento da parte dei siti web.

Tutti questi strumenti possono essere gestiti tramite una dashboard centralizzata, compatibile con i principali sistemi operativi, e offrono una protezione completa e facile da usare.

Avast Ultimate è la soluzione ideale per chi desidera proteggere più dispositivi con una sola sottoscrizione, semplificando la gestione della sicurezza digitale per tutta la famiglia. L’offerta è disponibile solo per un tempo limitato, quindi non perdere l’opportunità di attivarla al prezzo scontato accedendo al sito ufficiale di Avast.