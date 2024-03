Sconto del 55% sul piano Family 2 TB di pCloud: un'offerta da non perdere a Pasqua

La Pasqua è ormai arrivata. Per l’occasione, pCloud ha lanciato un’offerta pazzesca: pacchetto a vita Family da 2 TB con lo sconto del 55%. Il prezzo da 890 euro scende a 399 euro.

Ma chi è pCloud? Se non l’hai mai sentito nominare, ti diciamo subito che è uno dei leader mondiali nel settore del cloud storage. Per proteggere i dati degli utenti, usa un avanzato sistema di crittografia.

Adesso, con questa promozione pasquale, hai l’occasione unica di salvaguardare i tuoi dati personali, come documenti professionali, immagini, video e altro ancora, in un ampio spazio cloud protetto, che sarà tuo per sempre.

Uno sconto del 55% che non trovi altrove

Ti basterà investire 399 euro, e il piano Family 2 TB a vita di pCloud sarà tuo! Nessun abbonamento mensile o annuale, ma un pagamento una tantum.

Puoi allargare il tuo pacchetto fino a cinque utenti, offrendo loro 2 TB di spazio di archiviazione cloud, pieno zeppo di diverse funzioni. Tra queste, la possibilità di eseguire backup automatici da piattaforme come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos.

La sua vera grandezza è la sicurezza. Grazie al protocollo TLS/SSL durante il trasferimento dei file dai dispositivi personali ai suoi server, non dovrai temere violazioni. pCloud è anche versatile, poiché è compatibile con ogni tipologia di dispositivo.

Tornando alla promo di Pasqua, lo sconto del 50% ti consente di pagare 399 euro, anziché 890 euro. Ma c’è di più: se vuoi maggiore spazio, è disponibile il piano Family da 10 TB a vita a 1.049 euro, invece di 2.249 euro (sconto del 53%). Cosa aspetti? Acquista subito il piano a vita super scontato, perché finita Pasqua, finita la promo.