Sconto del 75% e piano gratis: ecco le offerte di Internxt

Sei turbato dalla potenziale vulnerabilità dei tuoi dati online? Sei alla ricerca di un’opzione di archiviazione cloud che non solo fornisca un elevato livello di sicurezza, ma offra anche una facile accessibilità?

Non guardare oltre Internxt. Con le offerte promozionali in corso, affidarsi al servizio cloud crittografato di Internxt non è mai stato così vantaggioso.

Internxt offre un’opportunità senza precedenti per le persone di sperimentare il loro servizio senza alcun costo.

Questo piano esclusivo comprende un’allocazione di 10 GB di capacità di archiviazione per tutti i tuoi file.

Tuttavia, se hai bisogno di spazio aggiuntivo per le tue esigenze di archiviazione, esiste una promozione a tempo limitato che offre un notevole sconto del 75% sul piano da 2 TB.

Internxt: piano gratuito e sconto del 75% sul piano da 2 TB

Oltre a fornire robuste misure di sicurezza, Internxt si distingue per garantire un’eccezionale affidabilità attraverso l’utilizzo di server decentralizzati.

Questo approccio innovativo garantisce che i tuoi file saranno prontamente accessibili su tutti i tuoi dispositivi, eliminando la necessità di trasferimenti manuali e alleviando le preoccupazioni sulla perdita di dati.

La protezione della tua privacy è una priorità assoluta per la piattaforma e garantisce il pieno rispetto delle normative, incluso il GDPR.

Con l’impegno per la sicurezza al 100%, il servizio è stato anche sottoposto a rigorose verifiche e certificazioni indipendenti da parte di Securitum, la principale società di test di penetrazione in Europa.

Con Internxt, hai l’opportunità di godere della maggiore sicurezza fornita dall’archiviazione cloud open source e crittografata, il tutto senza alcun costo attraverso il piano gratuito da 10 GB.

In alternativa, puoi usufruire dello straordinario sconto del 75% e acquistare 2 TB di cloud storage a soli 26.98 euro all’anno, esclusivamente per il primo anno di utilizzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.