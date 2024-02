Sconto del 96% sul piano a vita di Mondly: non lasciartelo sfuggire!

Vuoi imparare nuove lingue in modo veloce e divertente? Sottoscrivi l’offerta attuale di Mondly. Il piano a vita ti consente di accedere fino a 41 nuove lingue pagando soltanto 89,99 euro, anziché 1.999,99 euro. Ciò grazie all’enorme sconto del 96%.

Se non hai mai sentito nominare Mondly, sappi che è stata proclamata “App dell’Anno” da Facebook e “Migliore Nuova App” da Apple.

Inoltre, i download complessivi hanno superato finora i 110 milioni in tutto il mondo. Ciò perché l’app combina lezioni in realtà aumentata, riconoscimento vocale ed esercizi sulla conversazione. L’obiettivo di farti parlare una o più nuove lingue come un vero madrelingua.

Mondly: metodo rivoluzionario e velocità di apprendimento

Mondly sta riscuotendo tutto questo successo grazie alla solida base scientifica neurale e alle avanzate tecnologie per apprendere le lingue.

Diversamente dai corsi tradizionali, Mondly si concentra sulle frasi di uso comune, anziché sulle singole parole. Questo metodo ti consente di memorizzare velocemente le frasi più utilizzate, così potrai partecipare facilmente a conversazioni vere e proprie in pochi minuti.

Tornando al piano a vita, attualmente è in offerta a soli 89,99 euro grazie all’incredibile sconto del 96% sul prezzo di listino. Insomma, questa è opportunità che non devi assolutamente perdere.

Ti consigliamo, però, di farlo quanto prima, magari oggi stesso, perché la promozione è a tempo. Se dovessi perdertela, perderai anche l’occasione di imparare una o più lingue con metodi moderni ed efficaci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.