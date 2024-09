Sconto famiglia di pCloud: il piano a vita di 5TB costa il 60% in meno

pCloud sta facendo la felicità dei nuclei familiari con uno sconto famiglia grandioso. Ora hai l’opportunità di ottenere 5TB di spazio di archiviazione cloud a vita con lo sconto del 60%. Si tratta di un risparmio di 880 euro. Questa offerta coincide proprio con il ritorno a scuola, un periodo in cui il risparmio è sempre benvenuto.

Attivando adesso il piano Family di pCloud, puoi ottenere tanto spazio a soli 589 euro, da pagare una tantum. Quindi, se stai cercando un modo sicuro e conveniente per archiviare i tuoi file, sei nel posto giusto.

Qualità e sicurezza con lo sconto famiglia di pCloud

Attivando il piano a vita di pCloud, non stai solo acquistando spazio, ma compri tranquillità. I dati saranno custoditi in Svizzera, con la protezione delle rigorose leggi federali elvetiche sulla privacy. Tutti i file verranno memorizzati all’interno di un data center ultrasicuro certificato e situato in Unione Europea. La crittografia TLS/SSL lato client è all’avanguardia e assicura che solo tu abbia le chiavi per accedere ai tuoi file.

Non ti serviranno più hard disk e chiavette USB. Per la condivisione di file enormi, invece, devi soltanto dare l’autorizzazione all’interessato. In più, potrai accedere ai tuoi documenti da qualsiasi dispositivo.

Non è tutto. Amici, parenti e colleghi possono aggiungere i loro documenti alle tue cartelle senza visualizzare gli altri file, in modo da garantire il massimo rispetto della tua privacy.

Attivare uno dei piani pCloud è sinonimo di convenienza, sicurezza e flessibilità. E di questi tempi, una scelta intelligente non è una scelta intelligente se non include tutte e tre queste caratteristiche. Il tool continua a innovare con questo sconto famiglia imperdibile per rendere l’archiviazione e la condivisione di file più semplice possibile. Cosa aspetti? Il futuro è qui!