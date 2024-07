Sconto fino all’80% su questo tool che risolve i problemi di memoria

I problemi di memoria sui dispositivi possono essere davvero fastidiosi, soprattutto quando si tratta di custodire i nostri preziosi dati digitali. Se sei stanco di dimenticare dove hai messo quel documento importante o sei preoccupato per la sicurezza dei tuoi file, abbiamo la soluzione per te: Internxt.

La suite di cloud storage crittografato sta offrendo sconti che non puoi assolutamente lasciarti scappare. Con risparmi che raggiungono l’80% e un costo una tantum, potrai dire addio a fastidiosi abbonamenti mensili.

Una delle cose più interessanti è che puoi provare il servizio senza nessun rischio. Se cambi idea entro 30 giorni, puoi richiedere il rimborso completo. Ma con una sicurezza così elevata, difficilmente vorrai tornare indietro.

Internxt: la soluzione definitiva ai problemi di memoria

La soluzione proposta da Internxt si distingue nel mercato grazie alla protezione avanzata della privacy. A differenza di molti altri servizi, questa suite non raccoglie dati personali. Questo significa che non solo i tuoi file sono al sicuro, ma anche le tue informazioni personali rimangono private. La crittografia di livello militare assicura che solo tu possa accedere ai tuoi dati.

La sede principale dell’azienda è a Valencia, in Spagna, ma i suoi server sono sparsi per tutta l’Unione Europea. Questo garantisce una velocità di accesso impressionante ovunque ti trovi. Inoltre, la struttura a “conoscenza zero” assicura che nemmeno il team di Internxt possa accedere ai tuoi dati, rafforzando ulteriormente la sicurezza.

Un altro punto forte di questa offerta è lo storage di backup su richiesta. Con questo servizio, puoi salvare lavori e documenti importanti in modo facile e sicuro. Ti garantisce inoltre l’accesso ai tuoi file da qualsiasi dispositivo tu utilizzi: smartphone, tablet o computer.

Perché scegliere Internxt e non un altro servizio di cloud storage? Ecco un riassunto dei motivi:

Privacy imbattibile : nessun monitoraggio o raccolta dei tuoi dati.

: nessun monitoraggio o raccolta dei tuoi dati. Sicurezza elevata : crittografia di livello militare.

: crittografia di livello militare. Backup su richiesta : salvataggio sicuro dei dati su server veloci.

: salvataggio sicuro dei dati su server veloci. Accesso immediato: disponibili su tutti i dispositivi.

Se i problemi di memoria sui dispositivi ti affliggono, è ora di passare a Internxt per un’esperienza di cloud storage sicura e senza stress. Gli sconti attuali rendono questa scelta non solo intelligente, ma anche molto conveniente.