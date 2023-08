Sconto luce e gas per 12 mesi: te lo offre NeN

NeN è un fornitore di elettricità e gas che si distingue dai suoi concorrenti in quanto offre una tariffa scontata al momento della firma del contratto e fissa il prezzo per un anno intero in base all’utilizzo.

Appartenente al Gruppo A2A, offre servizi Energia e Gas attraverso un modello di abbonamento a prezzo fisso per 12 mesi.

Da premettere che optando per questo particolare fornitore avrai uno sconto di 4 euro per un anno intero.

NeN opera come servizio in abbonamento, dove i prezzi di gas ed energia elettrica rimangono fermi per un periodo di un anno. Ciò significa che la spesa mensile del cliente rimarrà costante per 12 mesi.

Con NeN, per 12 mesi la rata sarà fissa

Caricando online la tua ultima bolletta, potrai subito ottenere un preventivo delle tue spese mensili per l’intero anno. La valutazione è in tempo reale.

Finito il periodo di prezzo fisso, NeN rinegozierà il prezzo con te, tenendo conto del consumo annuale. Di conseguenza, potrebbe anche diminuire anziché aumentare.

Oltre al suo prezzo fisso, NeN ha altre caratteristiche degne di nota, tra cui:

costo mensile della fornitura bloccato per 12 mesi ;

; gas e luce a prezzo indicizzato ;

; trasparenza, semplicità e gestione smart delle tue utenze;

delle tue utenze; energia che arriva esclusivamente da fonti rinnovabili certificate.

Grazie, poi, alla Promo ScontoNeN, otterrai il NeNvenuto. In pratica riceverai 4 euro di sconto al mese per i prossimi 12 mesi.

In totale fanno 48 euro in meno all’anno per ogni fornitura che deciderai di attivare: non ti cambieranno la vita, ma speriamo possano farti comodo.

