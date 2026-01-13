70% di sconto e hai NordVPN per 2 anni

L’abbonamento di 2 anni a NordVPN con il 70% di sconto è l’affare da cogliere al volo per garantirsi tutela della privacy e anonimato online fino al 2028. Grazie alle tante applicazioni fornite puoi utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea, contando sulla protezione completa dei dati personali e senza compromessi in termini di velocità.

NordVPN fino al 2028 con questa nuova offerta

È una Virtual Private Network globale con più di 8.900 server in 178 location: scegline uno, collegati e ottieni un indirizzo IP geolocalizzato, nascondendo il tuo reale ed evitando così ogni forma di controllo, tracciamento e sorveglianza. La tecnologia torna utile anche per evitare blocchi nell’accesso ai contenuti o ai siti di informazione e le censure che stanno colpendo sempre più territori nel mondo. Sulle pagine del sito ufficiale trovi l’elenco completo delle funzionalità incluse.

Tra le altre cose ci sono anche la protezione anti-malware che tiene lontani i virus e il codice maligno in generale, il filtro anti-pubblicità per una navigazione senza fastidiose interruzioni, un password manager multipiattaforma, la tecnologia che avvisa in tempo reale se avviene una violazione degli account e 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato. La ciliegina sulla torta è rappresentata dall’assicurazione Cyber che aiuta nel recupero delle eventuali perdite causate da truffe informatiche o furti di identità, due minacce concrete se sempre più diffuse.

La formula più completa di NordVPN è la Ultimate, ma volendo puoi scegliere anche Plus o la più economica Base, disponibile al prezzo mensile di soli 3,39 euro (invece di 11,59 euro). Come anticipato in apertura, lo sconto fino al 70% si applica sull’abbonamento dalla durata pari a 2 anni. In ogni caso c’è la garanzia di rimborso che entro 30 giorni ti permetterà di recuperare la cifra spesa se il servizio non soddisferà le tue aspettative.