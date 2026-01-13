 70% di sconto e hai NordVPN per 2 anni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

70% di sconto e hai NordVPN per 2 anni

L'offerta che taglia il prezzo dell'abbonamento di 2 anni a NordVPN: sconto fino al 70%, scegli la formula più adatta alle tue esigenze.
70% di sconto e hai NordVPN per 2 anni
Sicurezza VPN
L'offerta che taglia il prezzo dell'abbonamento di 2 anni a NordVPN: sconto fino al 70%, scegli la formula più adatta alle tue esigenze.

L’abbonamento di 2 anni a NordVPN con il 70% di sconto è l’affare da cogliere al volo per garantirsi tutela della privacy e anonimato online fino al 2028. Grazie alle tante applicazioni fornite puoi utilizzare il servizio su 10 dispositivi in contemporanea, contando sulla protezione completa dei dati personali e senza compromessi in termini di velocità.

Risparmia il 70% su NordVPN

NordVPN fino al 2028 con questa nuova offerta

È una Virtual Private Network globale con più di 8.900 server in 178 location: scegline uno, collegati e ottieni un indirizzo IP geolocalizzato, nascondendo il tuo reale ed evitando così ogni forma di controllo, tracciamento e sorveglianza. La tecnologia torna utile anche per evitare blocchi nell’accesso ai contenuti o ai siti di informazione e le censure che stanno colpendo sempre più territori nel mondo. Sulle pagine del sito ufficiale trovi l’elenco completo delle funzionalità incluse.

La nuova promozione di NordVPN

Tra le altre cose ci sono anche la protezione anti-malware che tiene lontani i virus e il codice maligno in generale, il filtro anti-pubblicità per una navigazione senza fastidiose interruzioni, un password manager multipiattaforma, la tecnologia che avvisa in tempo reale se avviene una violazione degli account e 1 TB di spazio sul cloud per il backup crittografato. La ciliegina sulla torta è rappresentata dall’assicurazione Cyber che aiuta nel recupero delle eventuali perdite causate da truffe informatiche o furti di identità, due minacce concrete se sempre più diffuse.

Risparmia il 70% su NordVPN

La formula più completa di NordVPN è la Ultimate, ma volendo puoi scegliere anche Plus o la più economica Base, disponibile al prezzo mensile di soli 3,39 euro (invece di 11,59 euro). Come anticipato in apertura, lo sconto fino al 70% si applica sull’abbonamento dalla durata pari a 2 anni. In ogni caso c’è la garanzia di rimborso che entro 30 giorni ti permetterà di recuperare la cifra spesa se il servizio non soddisferà le tue aspettative.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

NordVPN a -70%: è partita la nuova promozione

NordVPN a -70%: è partita la nuova promozione
Super promo per la migliore VPN sul mercato: è il momento di attivarla

Super promo per la migliore VPN sul mercato: è il momento di attivarla
L'offerta che ghiaccia il prezzo della VPN: -83% + 4 mesi gratis

L'offerta che ghiaccia il prezzo della VPN: -83% + 4 mesi gratis
PrivadoVPN oggi è tua a 1,11€ al mese: ultima chiamata!

PrivadoVPN oggi è tua a 1,11€ al mese: ultima chiamata!
NordVPN a -70%: è partita la nuova promozione

NordVPN a -70%: è partita la nuova promozione
Super promo per la migliore VPN sul mercato: è il momento di attivarla

Super promo per la migliore VPN sul mercato: è il momento di attivarla
L'offerta che ghiaccia il prezzo della VPN: -83% + 4 mesi gratis

L'offerta che ghiaccia il prezzo della VPN: -83% + 4 mesi gratis
PrivadoVPN oggi è tua a 1,11€ al mese: ultima chiamata!

PrivadoVPN oggi è tua a 1,11€ al mese: ultima chiamata!
Davide Tommasi
Pubblicato il
13 gen 2026
Link copiato negli appunti