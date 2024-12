Lo SCONTO su PS5 Digital con 2 controller DualSense

Appassionati di gaming, questa segnalazione è per voi: il bundle che include la PS5 Digital Edition e due controller DualSense per iniziare subito a giocare è in forte sconto su Amazon. È merito dell’offerta che l’e-commerce propone oggi, in occasione dell’appuntamento con il Cyber Monday che conclude la lunga Settimana del Black Friday. Si tratta anche del regalo perfetto da far trovare sotto l’albero, per trascorrere le festività a divertirsi in compagnia.

PS5 Digital e 2 controller DualSense: super offerta

È la versione Slim, quella con design rivisitato rispetto al modello originale, reso più snello e più leggero. Ha inoltre in dotazione 1 TB di memoria interna per il salvataggio dei titoli e dei contenuti multimediali. Fai un salto sulla pagina dedicata alla promozione per saperne di più. Ricordiamo che per tenere la piattaforma in verticale è necessaria l’apposita base: quella ufficiale Sony è in sconto, ma puoi valutare anche le alternative compatibili più economiche.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 75 euro (non servono coupon, è applicato in automatico) e acquista il bundle con la console PS5 Slim nella sua Digital Edition e due controller DualSense nella colorazione White al prezzo finale di 434 euro, invece di 509 euro come da listino ufficiale Sony. Il risparmio è notevole. Se lo ordini adesso, arriverà direttamente a casa tua già entro domani, con la spedizione gratuita da parte della rete logistica di Amazon, senza passare da intermediari, per il massimo dell’affidabilità.

