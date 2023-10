Scopri Aruba: la fibra FTTH e il cloud illimitato a soli 19 euro

Con la fibra di Aruba puoi finalmente navigare senza interruzioni ad un costo davvero conveniente, ma non solo. Attualmente con Aruba puoi avere ad un prezzo davvero vantaggioso l’offerta Aruba Fibra + Aruba Drive. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e perchè oggi questa offerta è da cogliere al volo.

Se sei alla ricerca di una soluzione valida ed efficiente per poter navigare a casa tua casa ma hai anche bisogno di uno spazio illimitato per poter archiviare e condividere i tuoi file, la promozione messa a disposizione da Aruba è inevitabilmente adatta a te. Attiva subito la fibra di Aruba: è semplicissimo. Procedi con l’attivazione e riceverai uno sconto del 70% su Aruba Drive, la soluzione di archiviazione e condivisione file che offre spazio illimitato per tutti i tuoi file, foto e documenti.

Dunque se sei alla ricerca di un’offerta internet economica ma di qualità non puoi lasciarti sfuggire questa promozione per navigare dai tuoi dispositivi senza interruzioni. Non a caso, la Aruba Fibra ti consente di avere internet a casa in FTTH. Nello specifico, Aruba Fibra offre una connessione Fiber To The Home di alta qualità con velocità in download fino a 2,5 Gbps e in upload fino a 1 Gbps. Attivando questa promozione potrai finalmente dire addio ad interruzioni mentre navighi, guardi film in streaming o durante le tue sessioni di gaming.

Che aspetti? Non perdere altro tempo e approfitta di questa promozione che, purtroppo, è a tempo limitato! Preparati ad avere la migliore connessione Internet e lo spazio di archiviazione illimitato che hai sempre desiderato con Aruba Fibra + Aruba Drive a soli 19,89 euro al mese per 6 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.