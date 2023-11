Scopri ChatGPT con il corso Udemy: -88% con la Cyber Week

Con la Cyber Week Udemy ottieni corsi a partire da soli 9,99 €. Parliamo dunque di un investimento importante che punta a migliorare le proprie conoscenze con corsi mirati e creati da professionisti. Oggi la piattaforma Udemy ti offre l’opportunità di acquistare il corso ChatGPT- Oltre 10 ore + 50 Prompts al costo di 9,99 euro anzichè 79,99.

Non dimentichiamo che oggi l‘intelligenza artificiale ha ottimizzato l’interazione con la tecnologia mettendo a disposizione degli utenti assistenti virtuali che migliorano le prestazioni e il lavoro che bisogna portare a termine quotidianamente. Grazie al corso ChatGTP proposto dalla piattaforma Udemy puoi cambiare il modo di approcciarti alla vita. Potrai infatti partire scoprendo le caratteristiche dell’intelligenza artificiale e di ChatGPT, imparare come utilizzare ChatGPT per generare testo, rispondere a domande e fornire assistenza virtuale ma non solo. Avrai anche l’opportunità di scoprire funzionalità avanzate di ChatGPT e utilizzo di prompt personalizzati, strategie per ottimizzare la comunicazione con gli utenti, esempi pratici di applicazione di ChatGPT in diversi settori e, infine, integrazione di ChatGPT in progetti di intelligenza artificiale più ampi.

Udemy: perchè sceglierlo

Con Udemy, risparmi e apprendi secondo i tuoi ritmi: sei libero di accedere alla piattaforma scegliendo tra oltre 210.000 corsi video online con nuovi contenuti pubblicati ogni mese. Puoi scegliere il corso che più ti piace a partire da 9,99 €.

Il corso ChatGPT – Il Mega Corso – Oltre 12 ore + 50 Prompts! può essere tuo risparmiando l’88%. Include 12,5 ore di video on-demand,

risorse scaricabili, accesso su dispositivo mobile e TV illimitato al corso completo e certificato di completamento.

Parliamo dunque di un’occasione unica da cogliere al volo. Ricorda che l’offerta Cyber sta per terminare e potresti perdere l’opportunità di scoprire le novità dell’intelligenza artificiale. Allo stesso prezzo, puoi acquistare tanti altri corsi a seconda delle tue esigenze.

