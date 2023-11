Scopri come bloccare il costo dell'energia con NeN per 12 mesi

Se desideri risparmiare sui costi dell’energia e liberare parte del tuo stipendio da bollette onerose, NeN è la soluzione perfetta per te.

NeN è un fornitore di energia che si distingue per caratteristiche uniche e un’offerta ad un rapporto qualità-prezzo eccellente. È anche noto per la sua chiarezza, tariffe fisse e l’impegno per un’energia ecologica.

Diversamente da altri fornitori di energia, NeN ti garantisce un prezzo fisso. Cosa significa questo? Immagina di non dover più preoccuparti delle costanti fluttuazioni dei prezzi dell’energia.

NeN blocca il tuo prezzo per 12 mesi, offrendoti stabilità e tranquillità. Inoltre, puoi personalizzare la tua fornitura di luce e/o gas con un contributo fisso mensile, calcolato in base a una stima della spesa annuale e suddiviso in dodici rate mensili costanti.

Perché passare a NeN? Ecco i motivi

Perché optare per NeN? Innanzitutto, suddivide in 12 rate l’importo annuale che spenderesti. In questo modo, riceverai una fattura mensile basata su questa suddivisione per 12 mesi. Alla fine dell’anno, viene effettuato un ricalcolo in base ai tuoi consumi e ai nuovi prezzi delle materie prime.

Con NeN, il tuo pagamento mensile rimane costante e tutto è incluso. Al posto di ricevere bollette impreviste, NeN calcola una suddivisione annuale dei costi in 12 rate fisse.

Inoltre, il prezzo delle materie prime rimane invariato per l’intero anno, consentendoti di prevedere con certezza alle tue spese energetiche.

Accedendo al sito web di NeN, puoi calcolare la tua rata in soli tre minuti. Inizia selezionando la fornitura di tua scelta, che sia luce, gas o luce e gas. Cosa stai aspettando? Scopri ora la tua rata e procedi con l’abbonamento cliccando qui sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.