Scopri come ottenere un Notebook Teclast a soli 229€

Amazon oggi si è superato proponendo questo fantastico Notebook Teclast da 6GB di RAM e 1TB di memoria interna espandibile a soli 229 euro. Come puoi ottenere questo sconto pazzesco? Semplice, mettilo nel carrello, ma prima applica il Coupon da 60 euro disponibile sulla pagina stessa dell’articolo. In questo modo ti aggiudicherai un bolide risparmiando parecchi soldi.

Perciò preparati a scartare la confezione una volta consegnato a casa in pochissimi giorni, dato che la disponibilità su Amazon è immediata, e abituati a tutta la sua potenza. Il rapporto qualità-prezzo è speciale. Il display da 15,6 pollici fornisce una qualità visiva in Full HD con grafica HD ad alte prestazioni. Potrai utilizzarlo per parecchio tempo grazie alla sua mega batteria.

Notebook Teclast F15S: ottime prestazioni, piccolo prezzo

Il Notebook Teclast F15S ha molto da offrire. Le sue prestazioni ti stupiranno per il prezzo che lo hai pagato. Grazie ai suoi 6GB di RAM potrai far girare tranquillamente qualsiasi applicazione e software. Il processore Intel Celeron N4020, ora dalla più recente famiglia Gemini Lake, rende tutto più veloce. Inoltre è leggero e sottile per garantire una portabilità senza confronti.

Scegli di risparmiare accedendo a questa offerta speciale. Però ricordati che devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro. Mettilo nel carrello a soli 269 euro applicando il Coupon da 60 euro visibile sulla pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.