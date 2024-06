Scopri come ottenere una prepagata gratuita: apri Conto Corrente Arancio

Una carta prepagata può essere utile in tanti contesti, dallo shopping online alle vacanze. Aprendo Conto Corrente Arancio di ING potrai richiedere una carta prepagata Mastercard senza canone annuo e, al tempo stesso, beneficiare di numerosi altri vantaggi.

Conto Corrente Arancio: due opzioni per ogni esigenza

ING offre due tipologie di Conto Corrente Arancio:

Conto Corrente Arancio Light: canone gratuito, perfetto per chi cerca un conto essenziale senza costi superflui. Include carta di debito Mastercard, bonifici SEPA fino a 50.000€, F24, MAV e RAV; Conto Corrente Arancio Più: canone di 5€ al mese azzerabile con accredito mensile di stipendio/pensione o entrate di almeno 1.000€. Offre tutti i vantaggi di Conto Corrente Arancio Light, con l’aggiunta di bonifici SEPA anche istantanei, prelievi gratuiti in Italia e in Europa e carta di credito Mastercard Gold.

In aggiunta al conto, è possibile richiedere una carta prepagata Mastercard. Si tratta di una carta virtuale ideale per lo shopping online che può essere trasformata anche in carta fisica per acquistare in negozio. La carta prepagata ING vanta alcuni utili vantaggi: canone gratuito, ricariche veloci da app e servizio di SMS Alert.

L’apertura di un Conto Corrente Arancio è un processo semplice e veloce che può essere completato interamente online in pochi minuti. Basta collegarsi alla pagina ufficiale, cliccare su “Apri Conto Corrente Arancio” e selezionare la tipologia di conto e le carte da associare. Infine, attiva il tuo nuovo Conto Arancio con un bonifico.

Durante l’apertura del tuo Conto Corrente Arancio hai la possibilità di identificarti con lo SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale. In questo modo potrai completare la procedura in pochi istanti, senza attese e senza dover contattare un operatore.