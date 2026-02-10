Scopri la commedia che scalda il cuore e che tutti aspettavano su Disney+

Su Disney+ è ora disponibile una commedia super attesa, che tutti aspettavano, e che scalda il cuore. Guarda ora Ella McCay Perfettamente Imperfetta! A partire da soli 6,99 euro al mese hai accesso a tutto il catalogo esclusivo di questa incredibile piattaforma che ogni mese aggiunge novità tutte da vedere e godere per un intrattenimento pazzesco. L’offerta è decisamente interessante ed l’abbonamento è senza permanenza.

“Ella McCay Perfettamente Imperfetta dei 20th Century Studios è la storia di una ragazza idealista che si destreggia tra la famiglia e la vita lavorativa in una commedia sulle persone care e su come sopravvivere loro“. Prodotta dall’autore e regista James L. Brooks, firma di “Qualcosa è cambiato”, “Voglia di tenerezza”, “Dentro la notizia”, “I Simpson”, vanta un cast stellare:

Emma Mackey

Jamie Lee Curtis

Jack Lowden

Kumail Nanjiani

Ayo Edebiri

Spike Fearn

Rebecca Hall

Julie Kavner

Becky Ann Baker

Joey Brooks

Albert Brooks

Woody Harrelson

Ella McCay Perfettamente Imperfetta non è l'unica pellicola che potrai gustarti su Disney+ ogni volta che vuoi. Dai un'occhiata agli ultimi arrivi!

The Muppet Show É il Muppet Show, gente! Kermit, Miss Piggy e l’amata banda dei Muppet sono tornati con un nuovo evento per celebrare il 50° anniversario della loro serie iconica e rivoluzionaria in onda dal 1975 al 1981. In linea con la tradizione del classico varietà, i personaggi dei Muppet tornano in televisione, per la prima volta dopo quattro decadi, con nuove musiche, sketch umoristici e una buona dose di caos dietro le quinte per riproporsi ai fan di vecchia data e a una nuova generazione di spettatori. Guarda i Muppet entrare in scena ancora una volta nel loro teatro con un mare di sorprese e la loro ospite speciale, vincitrice di Grammy Award, la superstar Sabrina Carpenter!

High Potential Scritto da Drew Goddard (“The Good Place”, “Sopravvissuto – The Martian”) e con protagonista Kaitlin Olson, “High Potential” segue una madre single con una mente eccezionale, il cui talento speciale per la risoluzione dei crimini porta a una collaborazione insolita e inarrestabile con un detective esperto ligio alle regole (Daniel Sunjata). Basato sulla popolare serie francese “Haut Potentiel Intellectuel (HPI),” “High Potential” ha come protagonisti Kaitlin Olson nei panni di Morgan, Daniel Sunjata nei panni di Karadec, Javicia Leslie nei panni di Daphne, Deniz Akdeniz nei panni di Lev “Oz” Ozdil, Amirah J nei panni di Ava, Matthew Lamb nei panni di Elliot e Judy Reyes nei panni di Selena.

The Beauty Nella serie televisiva FX “The Beauty”, il mondo dell’alta moda viene sconvolto quando alcuni top model internazionali iniziano a morire in modo misterioso e raccapricciante. Gli agenti dell’FBI Cooper Madsen e Jordan Bennett vengono inviati a Parigi per scoprire la verità. Man mano che approfondiscono il caso, scoprono un virus a trasmissione sessuale che trasforma le persone comuni in esseri fisicamente perfetti, ma con conseguenze terrificanti. Il loro percorso li porta direttamente nel mirino di The Corporation, un misterioso miliardario del settore della tecnologia che ha segretamente creato un farmaco miracoloso chiamato “The Beauty” e che è disposto a tutto pur di proteggere il suo impero da trilioni di dollari, compreso scatenare il suo letale sicario, The Assassin. Mentre l’epidemia si diffonde, Jeremy, un outsider disperato, viene coinvolto nel caos, alla ricerca di uno scopo, mentre gli agenti corrono attraverso Parigi, Venezia, Roma e New York per fermare una minaccia che potrebbe alterare il futuro dell’umanità.

Tracker “Tracker” vede come protagonista Justin Hartley nel ruolo di Colter Shaw, un survivalista solitario che si aggira per il Paese in cerca di ricompense. L’uomo utilizza le sue abilità di segugio per aiutare i privati cittadini e le forze dell’ordine a risolvere ogni sorta di mistero, e allo stesso tempo per affrontare la sua famiglia in crisi. La serie è basata sul romanzo bestseller “Il gioco del mai” di Jeffery Deaver.

