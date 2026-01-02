 Scopri dove e come vedere l'intramontabile Mamma Ho perso l'aereo
Anche quest'anno il 2026 non può iniziare senza "Mamma Ho perso l'aereo": scopri dove e come vedere questo iconico e intramontabile film.
Disney+

Anche quest’anno il 2026 deve iniziare con il piede giusto. Non perderti “Mamma Ho perso l’aereo“, uno dei film più iconici del mondo cinematografico e sicuramente uno dei titoli più intramontabile. Ogni anno è in grado di intrattenerci senza stancarci mai e facendoci ridere a crepapelle ogni volta. Amato dai più piccoli ai più grandi, è la scelta perfetta per passare un po’ di tempo in famiglia. Guardalo ora su Disney+.

L’abbonamento Standard con Annunci è attivabile a soli 6,99 euro al mese e hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma. Il suo ricco catalogo è davvero interminabile. Infatti, Disney+ è la casa Disney, Star Wars, Marvel, Pixar, Stars, National Geographic e molto altro ancora. Scopri tantissimi show incredibili e divertenti e quest’anno anche la UEFA Champions League Femminile.

Mamma Ho perso l’aereo: un film che non stanca mai

Mamma Ho perso l’aereo è uno di quei film che non stanca mai. Ogni anno è l’appuntamento perfetto per le feste. Iniziare il nuovo anno facendosi un mucchio di risate è la scelta migliore. Guardalo ora su Disney+. È l’occasione perfetta per riunire tutta la famiglia davanti al televisore e passare un po’ di tempo divertendosi in modo sano.

Se non hai mai visto questa opera d’arte del cinema ecco qui la trama ufficiale: “Kevin McCallister, un bambino di otto anni, è diventato l’uomo di casa, da un giorno all’altro! Lasciato accidentalmente a casa quando la sua famiglia corre in vacanza per Natale, Kevin si dà da fare per decorare la casa per le feste. Ma non sta addobbando i corridoi con lustrini e agrifoglio. Due ladri maldestri stanno cercando di entrare, e Kevin sta preparando una sconcertante serie di trappole esplosive per accoglierli!”.

Pubblicato il 2 gen 2026

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 gen 2026
